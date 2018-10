El siguiente contenido proviene de socios externos. No podemos garantizar al usuario el acceso a todos los contenidos.

Este contenido fue publicado el 9 de octubre de 2018 13:17 09 de octubre de 2018 - 13:17

Por Sofia Menchu

CIUDAD DE MÉXICO (Reuters) - La exvicepresidenta de Guatemala Roxana Baldetti fue condenada a 15 años y seis meses de prisión tras ser hallada culpable de asociación ilícita, fraude y tráfico de influencias, dijo el martes el máximo tribunal del país centroamericano.

Baldetti fue señalada como "cabecilla" del emblemático caso "Agua Mágica" por autorizar un pago por 17,8 millones de dólares para comprar a la empresa israelí una fórmula química para descontaminar el lago de Amatitlán, que según las pesquisas era una mezcla principalmente de agua con sal por la que solo se hizo un pago inicial de 2,7 millones de dólares.

"La participación de los imputados ha quedado confirmada plenamente", dijo Pablo Xitumul, uno de los tres jueces que integra el máximo tribunal en Guatemala.

No está claro si la empresa M. Tarcic Engineering Ltd, con la que se firmó el contrato, habría participado en el desvío de los recursos pero sí que el líquido que vendió "no ha servido ni sirve para nada", agregó.

El juez dijo que la exfuncionaria, junto con su hermano, daba "instrucciones para colocar a personas claves para que ejecutaran el presupuesto en favor de la organización criminal" y que facilitó los "procedimientos adminitrativos y financieros para la empresa" de origen israelí.

El tribunal demostró que casi el total de la suma fue desviado a 13 cuentas bancarias de varias empresas de papel y a gastos personales de proveedores. Por este caso también fueron señaladas otras 13 personas, entre ellas el hermano de Baldetti.

La exvicepresidenta de 56 años, quien fue identificada como "la jefa", permanecía detenida en Guatemala desde 2015 por otros delitos y está acusada de liderar una red de defraudación al Estado a través de las aduanas junto con el expresidente Otto Pérez Molina, caso por el cual aún no es juzgada.

Baldetti tiene otros dos procesos abiertos por corrupción, así como una solicitud de extradición a Estados Unidos por narcotráfico.

Desde el 2015, las investigaciones de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un ente respaldado por Naciones Unidas y Estados Unidos, han ayudado a enviar a prisión a decenas de funcionarios y empresarios, incluidos el expresidente Pérez Molina y la misma Baldetti.

La exvicepresidenta fue fundadora del Partido Patriota en 2002 y fue diputada durante dos períodos, del 2004 al 2011. Ganó la vicepresidencia como compañera de fórmula de Pérez Molina, un general retirado que tuvo protagonismo durante la cruenta guerra civil (1960-1996), y con quien gobernó del 2012 al 2015, pero renunció seis meses antes de terminar su mandato.

Baldetti dejó su cargo en mayo de 2015 en medio de escándalos de corrupción y de históricas manifestaciones de los guatemaltecos, cuando la CICIG y la fiscalía pidieron su captura por el caso de defraudación aduanera.

"El trabajo de la fiscalía ha logrado demostrar cómo la corrupción ha entrado a las altas esferas gubernamentales", dijo Juan Francisco Sandoval, jefe de la fiscalía contra la impunidad al concluir el juicio.

(Reporte de adicional de Lizbeth Díaz en Ciudad de México; Editado por Ana Laura Mitidieri y Rodrigo Charme)

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo en español en Facebook Únete a la nueva página de SWISSINFO EN ESPAÑOL en Facebook swissinfo.ch en español Únete a la nueva página de SWISSINFO EN ESPAÑOL en Facebook