Theresa May conversa con Donald Trump durante la sesión de clausura de la cumbre del G-20 en Osaka, Japón, 29 junio 2019. Cumbre del G-20 en Osaka/Entregada vía Reuters ATENCIÓN EDITORES: IMAGEN FUE PROVISTA POR TERCERO. NO PARA REVENTAS. NO PARA ARCHIVOS. CRÉDITO OBLIGATORIO.

Por Michael Holden y Kylie MacLellan

LONDRES (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cargó el martes contra la "estupidez" de la primera ministra británica Theresa May y su "extravagante" embajador en Washington, elevando el tono de sus ataques contra un estrecho aliado cuyo enviado calificó de "inepto" a su gobierno.

May respaldó a su enviado en Washington, Kim Darroch, después de que un diario británico publicó el domingo una serie de memos filtrados en los que describía al gobierno estadounidense como "disfuncional" y "diplomáticamente torpe e inepto". [nL2N248088][nL2N2490Y2]

A pesar de que los integrantes del gobierno británico y el portavoz de May dijeron que las comunicaciones filtradas recogen solo de manera parcial los análisis de Darroch y no reflejan los puntos de vista del Ejecutivo, provocaron la ira de Trump, que lanzó una nueva ronda de tuits ofensivos.

"El extravagante Embajador que nos endilgó Reino Unido no es alguien que nos emocione, es un tipo muy estúpido", escribió Trump, quien describió a Darroch como un "tonto pomposo".

"Debería hablar a su país, y la primera ministra May, sobre su fallida negociación del Brexit, y no disgustarse con mis críticas sobre lo mal que lo manejó. Le dije a @theresa_may cómo hacer el acuerdo, pero siguió adelante con su estúpida vía y no logró culminarlo. ¡Un desastre!", agregó.

May, que dejará el cargo este mes, ya había chocado con Trump en otros asuntos, desde las relaciones con los musulmanes al acuerdo nuclear con Irán de 2015. No obstante, esta discordia llega en un momento en que Londres busca cerrar un gran acuerdo comercial con su aliado más estrecho cuando deje la Unión Europea, algo que está previsto para el 31 de octubre.

El principal aspirante para convertirse en el próximo líder británico, el exalcalde de Londres Boris Johnson, insinuó que comparte la visión de Trump sobre el manejo del Brexit por parte de May, al tiempo que señaló que Estados Unidos seguirá siendo el principal socio militar y político.

"Tengo una buena relación con la Casa Blanca y no me avergüenza decirlo", dijo a BBC TV. "Yo mismo he dicho algunas cosas bastante críticas sobre las negociaciones del Brexit hasta ahora".

(Reporte adicional de Elizabeth Piper; editado en español por Carlos Serrano)

