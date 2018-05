El siguiente contenido proviene de socios externos. No podemos garantizar al usuario el acceso a todos los contenidos.

31 de mayo de 2018

Por Steve Holland y Yara Bayoumy

NUEVA YORK/A BORDO DEL AIR FORCE ONE, 31 mayo (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desestimó el jueves la posibilidad de un rápido avance en las conversaciones con Corea del Norte sobre su arsenal nuclear, después de que altos funcionarios de ambas naciones finalizaron dos días de discusiones en Nueva York.

En una breve entrevista con Reuters a bordo del Air Force One en ruta hacia Texas, Trump dijo que aún esperaba sostener una cumbre sin precedentes con el líder norcoreano, Kim Jong Un, en Singapur el 12 de junio.

"Me gustaría resolverlo en una sola reunión", dijo. "Pero a menudo esa no es la forma en que los acuerdos funcionan. Hay una muy buena posibilidad de que no sea posible lograrlo en una o dos o tres reuniones. Pero lo conseguiremos (un acuerdo) en algún momento", declaró.

No estaba claro si Trump estaba sugiriendo que se necesitaría de dos reuniones con Kim para cumplir con el objetivo de Estados Unidos de que Corea del Norte abandone su programa nuclear, o si cree que son necesarios más encuentros entre los negociadores de ambos países.

El secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, y el funcionario norcoreano de alto rango Kim Yong Chol finalizaron dos días de conversaciones el jueves con la intención de despejar la vía para la cumbre. Funcionarios del Departamento de Estado afirmaron que las negociaciones fueron positivas y que hubo progresos.

Trump dijo que un enviado de Corea del Norte probablemente acudiría el viernes a la Casa Blanca para entregarle una carta de Kim.

Corea del Norte, cuyas ambiciones nucleares han sido una fuente de tensiones globales durante décadas, ha realizado avances en la tecnología de misiles en los últimos años, pero Trump ha dicho que no permitirá que la nación asiática desarrolle armas nucleares que puedan impactar a Estados Unidos.

Trump desea que Corea del Norte se "desnuclearice", lo que implica que tendría que deshacerse de su armas atómicas. Pero se cree que los líderes en Pyongyang consideran el arsenal nuclear como un factor crucial para su supervivencia y rechazan de plano desmantelarlo.

Trump y Kim intercambiaron insultos y amenazas de guerra el año pasado pero en marzo la retórica belicosa cesó y dio paso a una propuesta para sostener una cumbre histórica.

Sin embargo, las disputas entre Washington y Pyongyang llevaron a Trump a anunciar el 24 de mayo que cancelaría la reunión en Singapur, aunque al día siguiente afirmó que el encuentro aún podría producirse.

Los días de frenesí diplomático volvieron desde entonces para lograr que la cumbre se concrete.

Si la delegación norcoreana acude a la Casa Blanca el viernes, se trataría de la primera visita de funcionarios de alto nivel de ese país desde que el político Jo Myong Rok se reunió en 2000 con el entonces presidente estadounidense Bill Clinton.

(Reportes de Rodrigo Campos y Daniel Bases en Nueva York. Escrito por Richard Cowan en Washington. Reporte adicionl de Christian Shepherd en Pekín. Editado en español por Marion Giraldo)

