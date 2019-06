Foto de archivo. Avión no tripulado Triton construido por Northrop Grumman en su primer viaje desde la compañía donde fue fabricado en Palmdale, California, EEUU. 22 de mayo de 2013. Imagen entregada por un tercero. US Navy/Northrop Grumman/Bob Brown via REUTER.

Por Susan Heavey y David Alexander

WASHINGTON (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el viernes que abortó un ataque militar contra Irán para salvar vidas, al evaluar una respuesta al derribo de un dron de vigilancia estadounidense por la fuerzas de la Guardia Revolucionaria.

En una serie de tuits por la mañana, Trump dijo que las sanciones económicas de Estados Unidos en contra de Irán están teniendo un impacto, y que el Gobierno aplicó nuevas penalizaciones tras la destrucción de un dron de vigilancia con un misil iraní superficie-aire.

Trump dijo que el plan era atacar tres sitios diferentes en respuesta a la caída del dron y que se le informó que 150 personas habrían muerto.

"10 minutos antes del ataque, yo lo detuve, no era proporcionado al derribo de un dron no tripulado. No tengo prisa, nuestro Ejército está rearmado, nuevo y listo para actuar, es el mejor del mundo por mucho", dijo Trump.

Previamente el viernes, funcionarios iraníes dijeron a Reuters que habían recibido un mensaje de Trump advirtiendo que el operativo de Estados Unidos contra la república islámica era inminente pero que el presidente no quería una guerra, sino dialogar sobre una serie de temas.

La noticia sobre ese mensaje, que fue entregado a través de Omán por la noche, se produjo después de que el New York Times reportó que Trump había cancelado a última hora un ataque contra un complejo de baterías de misiles y radares de Irán.

"En su mensaje, Trump dijo que estaba en contra de cualquier guerra con Irán y que quería hablar con Teherán sobre varios temas", reveló a Reuters uno de los funcionarios, quien habló bajo condición de anonimato.

"Dio un corto período para recibir nuestra respuesta, pero la respuesta inmediata de Irán fue que depende del líder supremo (el ayatolá Ali) Jamenei decidir sobre este tema", de acuerdo a la fuente.

Un segundo funcionario iraní sostuvo: "Dejamos en claro que el líder está en contra de cualquier conversación, pero el mensaje le será transmitido para que tome una decisión (...) Sin embargo, le dijimos al funcionario omaní que cualquier ataque contra Irán tendrá consecuencias regionales e internacionales".

ESCALADA EN EL GOLFO

Jamenei tiene la última palabra en todos los asuntos de Estado y ha descartado sostener negociaciones con Washington mientras Teherán esté bajo sanciones.

Irán derribó el dron semanas después de un incremento de las tensiones por ataques contra buques petroleros en el Golfo Pérsico.

El viernes, un comandante de las Guardias Revolucionarias dijo que Irán se abstuvo de disparar contra un avión estadounidense con 35 personas a bordo y que acompañaba al dron derribado.

Trump ya había afirmado que no deseaba escalar el enfrentamiento con Irán por sus actividades de misiles balísticos y nucleares. También dijo que la aeronave no tripulada pudo haber sido impactada por error por alguien que actuó por su cuenta, aunque agregó: "Este país no lo tolerará".

El incidente agravó los temores globales a una confrontación militar directa entre dos naciones enemigas de larga data. El precio del petróleo trepó el viernes 1 dólar por barril a más de 65,50 dólares ante las preocupaciones sobre posibles interrupciones en las exportaciones de crudo desde el Golfo Pérsico.

(Reporte adicional de Babak Dehghanpisheh en Ginebra, Jamie Freed en Singapur, David Shepardson en Washington y Tom Westbrook en Sídney, Tom Balmforth en Moscú, Roberta Rampton y Phil Stewart en Washington, Sabine Siebold en Bruselas. Escrito por Mark Heinrich. Editado en español por Marion Giraldo y Rodrigo Charme)

