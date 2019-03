WASHINGTON (Reuters) - El presidente Donald Trump dijo el jueves que a Estados Unidos le está yendo muy bien en las conversaciones comerciales con China, aunque no puede decir si se alcanzará un acuerdo final.

"Vamos muy bien en las conversaciones con China", afirmó Trump a periodistas en la Casa Blanca durante una comparecencia con el primer ministro de Irlanda, Leo Varadkar. "Estamos obteniendo lo que queremos y creo que lo estamos logrando de forma relativamente rápida".

"En cuanto a si lograremos o no un acuerdo final, no quisiera referirme a eso", agregó. "Si no es un gran acuerdo para nosotros, no lo vamos a hacer".

Trump decidió el mes pasado no incrementar aranceles sobre bienes chinos a inicios de marzo, lo que fue interpretado como un éxito inminente de las negociaciones. Sin embargo, los obstáculos persisten hasta la fecha.

El mandatario y su contraparte china, Xi Jinping, podrían sostener una cumbre a fines de mes en una propiedad vacacional de Trump en Florida, pero no se ha establecido una fecha.

Bloomberg, citando fuentes anónimas, informó el jueves que es más probable que haya una reunión de los dos líderes en abril como fecha más próxima, mientras que una persona conocedora de la situación dijo a Reuters que había "rumores" sobre un posible encuentro a finales del próximo mes.

Por su parte, el secretario del Tesoro estadounidense, Steven Mnuchin, afirmó que Washington está analizando una gran cantidad de ideas con los funcionarios chinos, por lo que espera que algunos elementos se resuelvan pronto y ayuden a cerrar un acuerdo que implique "una norma de cumplimiento muy clara".

"Estamos trabajando en un documento de unas 150 páginas", dijo Mnuchin a legisladores estadounidenses durante una audiencia en la Cámara de Representantes. "Espero que se resuelva algo en un futuro cercano", agregó.

(Reporte de Jeff Mason; escrito por Tim Ahmann; editado en español por Manuel Farías y Rodrigo Charme)

