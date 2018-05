El siguiente contenido proviene de socios externos. No podemos garantizar al usuario el acceso a todos los contenidos.

Este contenido fue publicado el 22 de mayo de 2018 19:25 22 de mayo de 2018 - 19:25

Por Steve Holland y Jeff Mason

WASHINGTON, 22 mayo (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el martes que había una posibilidad significativa de que su reunión con el líder norcoreano, Kim Jong Un, no se lleve a cabo tal como fue previsto el 12 de junio, ante la sospecha de que el Gobierno en Pyongyang no esté del todo comprometido con abandonar sus actividades nucleares.

Trump expuso las dudas sobre la cumbre en Singapur tras reunirse con el presidente surcoreano, Moon Jae-in, quien viajó a Washington para pedir al presidente estadounidense que no deje pasar la oportunidad única con Corea del Norte.

Si no se concreta, sería un gran golpe a lo que seguidores de Trump esperan sea el mayor logro diplomático de su presidencia, y una gran decepción para el propio mandatario.

"Hay una posibilidad significativa (...) de que no se realizará. Y está bien", afirmó Trump a periodistas. "Eso no significa que no se dará en un período de tiempo. Pero podría no ocurrir el 12 de junio. Pero hay muchas posibilidades de que tengamos la reunión".

Trump respondió así al abrupto cambio de tono de Corra del Norte de la semana pasada, cuando Pyongyang sugirió que la cumbre podría cancelarse si el país era presionado para acceder a "abandonar unilateralmente sus actividades nucleares".

Las declaraciones de Trump en el Salón Oval de la Casa Blanca constituyeron la señal más firme hasta la fecha de un aplazamiento o cancelación inminente de la que podría ser la primera cumbre entre líderes de Estados Unidos y Corea del Norte.

No estaba claro si Trump estaba dando un paso al costado respecto a la cumbre, que estaba deseoso por concretar, o si se trataba de una estrategia para presionar a Corea del Norte a sostener negociaciones.

(Reporte de Jeff Mason; escrito por Makini Brice y Susan Heavey. Editado en español por Marion Giraldo)

