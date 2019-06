Por David Lawder y Kevin Drawbaugh

WASHINGTON (Reuters) - El presidente estadounidense Donald Trump dijo el domingo en el programa de televisión "Meet the Press" del canal NBC que él tiene la potestad para degradar de cargo al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, pero que no amenazó con hacerlo.

"Nunca amenacé con degradarlo", dijo Trump. "Sería capaz de hacerlo si quisiera, pero no he sugerido eso".

Trump ha estado presionando durante meses a la Fed para que recorte las tasas de interés, una campaña que comenzó en octubre pasado, cuando dijo que el banco central estadounidense se había "vuelto loco" bajo Powell, después de varias alzas de tasas.

El miércoles, la Fed dijo que estaba lista para combatir los crecientes riesgos económicos globales y domésticos con reducciones de tasas, empezando tan pronto como el próximo mes. El banco central dejó su tipo referencial sin cambios por ahora.

Un día después, Trump dijo que la Fed debería haber bajado las tasas más pronto, pero que "no se puede ganar todo el tiempo". Agregó que eventualmente Powell "hará lo correcto, tal vez. Veremos qué hace".

El martes, Bloomberg reportó que la oficina del asesor legal de la Casa Blanca había explorado en febrero la posibilidad de quitar la presidencia de la Fed a Powell y degradarlo para dejarlo solo como miembro de la junta de gobernadores.

En la entrevista del domingo, grabada el viernes, Trump reiteró que no estaba "contento" con las acciones de Powell. "No, no creo que esté haciendo un buen trabajo".

Trump dijo que el expresidente Barack Obama tuvo un presidente de la Reserva Federal "que dejó las tasas muy bajas. Yo tuve alguien que subió las tasas muy rápido. Demasiado. Cometió un error".

(Reporte de Kevin Drawbaugh, editado en español por Gabriel Burin)

