13 ene (Reuters) - El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo el domingo que no le importa si Irán está dispuesto a negociar con Estados Unidos después de que un alto asesor norteamericano sugirió anteriormente que la República Islámica no tendría otra opción que aceptar las conversaciones.

El asesor de Seguridad Nacional, Robert O'Brien, dijo a "Fox News Sunday" que la "campaña de máxima presión" de la administración Trump estaba funcionando, y añadió: "Irán se está ahogando, e Irán no va a tener otra opción que venir a la mesa".

En una publicación en su cuenta de Twitter el domingo, Trump citó la entrevista de O'Brien y escribió: "En realidad, no podría importarme menos si negocian. Dependerá totalmente de ellos, pero nada de armas nucleares y 'no maten a sus manifestantes'". Un portavoz de O'Brien no quiso hacer comentarios.

(Información de David Shepardson y Ginger Gibson; traducido por Michael Susin en la redacción de Gdansk)

