Por Steve Holland y William Schomberg

LONDRES, 3 dic (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el martes que un acuerdo comercial con China podría tener que esperar hasta después de la elección presidencial de noviembre de 2020, enfriando expectativas de que ambos países alcancen pronto un tratado inicial para reducir su tensión comercial.

"No tengo plazos, no", dijo Trump a periodistas en Londres, donde tiene previsto participar en una cumbre de líderes de la OTAN. "De alguna forma, me gusta la idea de esperar hasta después de la elección para el acuerdo con China. Pero quieren hacer un acuerdo ahora y veremos si el pacto es el correcto, tiene que ser correcto", agregó.

Los comentarios hicieron que las acciones cayeran con fuerza y generaron búsqueda por activos seguros, como los bonos del Tesoro. La ola compradora de la deuda pública estadounidense llevó al rendimiento a 10 años a un mínimo de un mes de cerca de 1,7%. El dólar se debilitó ante una cesta de monedas.

Las palabras de Trump se producen luego de que fuentes familiarizadas con las conversaciones en Pekín y Washington dijeron que ambos países han tenido progresos, pero aún hay diferencias sobre si los actuales aranceles estadounidenses serán retirados y sobre niveles específicos de compras chinas de productos agrícolas como parte de la "fase 1" del acuerdo.

Aunque el pacto que se discute incluye nuevas protecciones para marcas registradas, fuentes comerciales han dicho que dejarían los temas más complicados como transferencia tecnológica para más adelante.

Expertos dicen que los aranceles más probables para ser retirados serían los gravámenes de 15% impuestos el 1 de septiembre sobre bienes chinos por valor de 125.000 millones de dólares.

Pero las más recientes medidas con respecto al comercio de parte de Trump podrían dejar a los funcionarios de Pekín preocupados sobre si el mandatario querría mantener un acuerdo inicial.

El lunes, Trump afirmó que implementaría aranceles sobre Brasil y Argentina por "la enorme devaluación de sus monedas". Luego, Estados Unidos amenazó con tarifas de hasta 100% sobre bienes franceses, debido a impuestos a servicios digitales que Washington dice golpean a sus compañías tecnológicas.

El martes, el secretario de Comercio estadounidense, Wilbur Ross, dijo que aunque las conversaciones a nivel de delegados continuarán, no hay programadas reuniones entre funcionarios de alto rango.

Si no hay un acuerdo o no se logran avances sustanciales en las negociaciones antes del 15 de diciembre, aranceles sobre el resto de las importaciones desde China -incluyendo teléfonos móviles, computadoras personales y juguetes- entrarán en vigor, aseguró Ross a la CNBC el martes.

(Reporte adicional de David Lawder en Washington y Yawen Chen en Pekín, Michael Dolan y Elizabeth Howcroft en Londres, Escrito por David Lawder y William Schomberg, Editado en Español por Manuel Farías)

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram Síganos en Instagram