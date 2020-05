Por Jeff Mason y Doina Chiacu

WASHINGTON (Reuters) - Donald Trump dijo que su grupo de trabajo sobre el coronavirus cambiaría de enfoque para revivir la actividad empresarial y la vida social en Estados Unidos, lo que llevó a la líder demócrata del Congreso a advertir que ignorar la ciencia y la necesidad de más pruebas pondría a la gente en riesgo.

En una serie de tweets del miércoles, Trump dijo que debido a su éxito, "el grupo de trabajo continuará indefinidamente con su enfoque en SEGURIDAD Y REAPERTURA DE NUESTRO PAÍS. Podremos añadir o quitar personas, según sea apropiado".

"El Grupo de Trabajo también estará muy enfocado en Vacunas y Terapia", añadió.

El grupo de trabajo hasta la fecha ha incluido profesionales médicos enfocados en la lucha contra la pandemia, algunos de los cuales a veces han ofrecido orientación contraria a la de Trump, como los plazos para relajar los confinamientos y la paralización de la economía.

Las directrices de la Casa Blanca dicen que el número de nuevos casos debe tender a disminuir durante 14 días y que se deben realizar pruebas de coronavirus mucho más amplias y otras medidas de seguridad antes de que puedan levantarse los cierres.

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo que no cree que Trump deba cambiar el foco a la reapertura.

"Si se socava la ciencia, si no se financian las pruebas, si se exagera la oportunidad que existe para la economía a riesgo de que la gente muera, no es un plan", dijo Pelosi a MSNBC. "La muerte no es una motivación económica o un estímulo. Entonces, ¿por qué vamos por ese camino?", añadió.

El doctor Anthony Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas del país y el miembro más destacado del grupo de trabajo, reconoció en una entrevista con CNN que está perdiendo el debate en contra de reabrir el país demasiado rápido.

"Hay condados y ciudades en las que puedes hacerlo con seguridad, pero hay otras en las que si lo haces, es realmente peligroso", dijo el martes por la noche.

Trump dijo a periodistas que anunciaría los nuevos miembros de su grupo de trabajo en algún momento hasta el lunes, pero luego sostuvo que Fauci mantendría su rol en el grupo.

Varios estados de Estados Unidos vieron un aumento récord de casos el martes, incluyendo Kentucky, Oregon y Wisconsin. Minnesota ha reportado un récord de contagiados en nueve de los últimos 14 días, incluyendo 728 nuevos casos el miércoles.

Más de 71.000 personas en Estados Unidos han muerto a causa de COVID-19, la enfermedad causada por el virus, y más de 1,2 millones de personas han sido infectadas, según un recuento de Reuters.

El gobierno del republicano Trump y muchos gobernadores estatales han enfatizado en las presiones políticas y sociales a las que se enfrentan para que la economía de Estados Unidos vuelva a funcionar.

Datos del Informe Nacional de Empleo del ADP del miércoles mostraron que los empleadores privados de Estados Unidos despidieron un récord de 20,236 millones de trabajadores en abril, sugiriendo que los cierres podrían dejar traumas en la economía.

(Reporte de Susan Heavey; Editado en español por Janisse Huambachano y Javier López de Lérida)

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram Síganos en Instagram