WASHINGTON (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el viernes que bloqueó un ataque militar planeado contra Irán porque no habría sido una respuesta proporcional al derribo por parte de Teherán de un dron de vigilancia, al tiempo que agregó que se impusieron más sanciones a la república islámica.

"10 minutos antes del ataque, yo lo detuve, no era proporcionado al derribo de un dron no tripulado. No tengo prisa, nuestro ejército está rearmado, nuevo y listo para actuar, es el mejor del mundo por mucho", dijo Trump en una serie de tuits temprano en la mañana.

"Las sanciones están haciendo daño & anoche fueron añadidas más", señaló.

(Reporte de Susan Heavey y David Alexander; editado en español por Gabriela Donoso)

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram Síganos en Instagram