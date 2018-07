El siguiente contenido proviene de socios externos. No podemos garantizar al usuario el acceso a todos los contenidos.

Este contenido fue publicado el 13 de julio de 2018 11:03 13 de julio de 2018 - 11:03

Por Jeff Mason

LONDRES (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó directamente la estrategia sobre el Brexit de la primera ministra británica, Theresa May, diciendo que sus propuestas probablemente habían liquidado la esperanza de un acuerdo comercial de EEUU y que no había seguido su consejo sobre cómo negociar con la Unión Europea.

En una entrevista con el periódico Sun, propiedad de Rupert Murdoch, publicada horas antes de un almuerzo previsto con May y de una cita para tomar el té con la reina Isabel II, Trump cuestionó los "muy desafortunados" resultados de la negociación sobre el Brexit de May.

"Si hacen un acuerdo así, trataríamos con la Unión Europea en lugar de tratar con el Reino Unido, así que probablemente liquidará el acuerdo", dijo Trump a The Sun en una entrevista publicada el viernes.

"Yo lo hubiera hecho de manera muy diferente", dijo al Sun, que instó a sus lectores a respaldar el Brexit antes del referéndum de junio de 2016. "De hecho, le dije a Theresa May cómo hacerlo, pero no me escuchó".

Después de una semana tumultuosa para May, cuando su secretario para el Brexit, David Davis, y su secretario de Exteriores, Boris Johnson, dimitieron en protesta por sus planes al respecto, Trump elogió a Johnson, diciendo que "sería un gran primer ministro".

Este tipo de duras críticas por parte del presidente estadounidense a la primera ministra británica durante una visita al Reino Unido debilita públicamente a May en su partido, en su país y en el extranjero.

Cuando fue preguntado sobre los comentarios de Trump, el portavoz de May dijo que estaba deseando sentarse con Trump para hablar con él sobre la postura negociadora.

En un momento en el que Reino Unido se prepara para abandonar la UE el 29 de marzo de 2019, los partidarios del Brexit han hecho mucho hincapié en la llamada relación especial con Estados Unidos y los beneficios de forjar lazos comerciales más estrechos con la mayor economía del mundo.

Pero muchos partidarios del Brexit han considerado la negociación de May como una traición, entre ellos legisladores de su propio partido, profundamente dividido, que han advertido que May podría enfrentarse a un desafío a su liderazgo.

Tras la publicación de la entrevista, la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, dijo que el presidente "aprecia y respeta mucho a la primera ministra May", añadiendo que dijo en la entrevista que "es una muy buena persona" y que "nunca dijo nada malo sobre ella".

(Escrito por Guy Faulconbridge y Michael Holden. Editado en español por Blanca Rodríguez)

