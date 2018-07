El siguiente contenido proviene de socios externos. No podemos garantizar al usuario el acceso a todos los contenidos.

La primera ministra de Gran Bretaña, Theresa May, saluda al presidente de EE. UU., Donald Trump, Gran Bretaña, el 13 de julio de 2018. Jack Taylor / Pool a través de REUTERS

Por Jeff Mason y William James

CHEQUERS, Reino Unido (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el viernes que está ansioso por concretar un acuerdo comercial con Reino Unido después del "Brexit", en un abrupto cambio respecto a una entrevista de periódico en la que dijo que la estrategia de la primera ministra Theresa May mataría un acuerdo de ese tipo.

En una entrevista publicada el viernes horas antes de un encuentro entre ambos líderes, Trump se refirió a los "poco afortunados" resultados de la estrategia de la primera ministra para negociar la salida de Reino Unido de la Unión Europea en marzo de 2019. Sin embargo, después declaró que May estaba haciendo un "trabajo fantástico".

"Una vez que el proceso del Brexit sea concluido y quizás Reino Unido haya salido de la Unión Europea, no sé que vayan a hacer, pero hagan lo que hagan está bien para mí, esa es su decisión", comentó Trump en una conferencia de prensa junto a May en el jardín de su residencia oficial de campo de Chequers.

"Lo que hagan está bien para nosotros, sólo asegúrense de que podamos negociar sobre comercio, eso es todo lo que importa. Esta es una oportunidad increíble para nuestros dos países y la aprovecharemos por completo", agregó.

La semana pasada y en el mismo lugar, May finalmente logró un acuerdo en torno a sus planes para el Brexit entre miembros de su gabinete, pero a los pocos días dos importantes ministros presentaron su renuncia. Previamente en la semana, Trump dijo que esas salidas habían dejado a Reino Unido en problemas.

Horas después de la publicación formal de las propuestas, Trump planteó más dudas sobre la estrategia en una entrevista con el diario The Sun.

"Si sellan un acuerdo como ése, nosotros estaremos negociando con la UE en lugar de hacerlo con Reino Unido, así que eso probablemente matará cualquier pacto", declaró Trump al periódico.

"Yo lo habría hecho diferente. De hecho, le dije a Theresa May cómo hacerlo, pero ella no me escuchó", sostuvo.

Al ser consultado sobre esa entrevista, el mandatario estadounidense afirmó que no criticó a la primera ministra y que no repara en elogios hacia su anfitriona, a quien calificó de fuerte y capaz.

"Esta mujer increíble aquí está haciendo un trabajo fantástico, un gran trabajo", comentó. "Desafortunadamente, hubo un artículo que se redactó que estaba bien en general, pero no puso lo que dije sobre la primera ministra y dije una cosa tremenda. Se llama noticias falsas", dijo.

En tanto, May tampoco quiso referirse a los comentarios.

"Acordamos hoy que, mientras Reino Unido sale de la Unión Europea, buscaremos un ambicioso acuerdo de libre comercio de Estados Unidos con Reino Unido", afirmó.

"El acuerdo de Chequers de la semana pasada entrega la plataforma para que Donald y yo busquemos un acuerdo ambicioso que funcione para ambos países a través de nuestras economías", agregó.

Ambos se refirieron a la "relación especial" entre los dos países, algo que los partidarios del Brexit esperan que rinda beneficios cuando Reino Unido salga de la Unión Europea y le permita forjar vínculos comerciales más estrechos con la mayor economía del mundo.

