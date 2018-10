El siguiente contenido proviene de socios externos. No podemos garantizar al usuario el acceso a todos los contenidos.

Una imagen fija tomada del video de CCTV y obtenida por TRT World pretende mostrar al periodista saudita Jamal Khashoggi, resaltado en un círculo rojo por la fuente, cuando llega al consulado de Arabia Saudita en Estambul, Turquía, 2 de octubre de 2018. Cortesía de TRT World/Handout via Reuters

Por David Dolan y Stephen Kalin

WASHINGTON/ESTAMBUL (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el lunes que aún no está satisfecho con lo que ha escuchado de Arabia Saudita sobre la muerte del periodista Jamal Khashoggi, pero destacó que no quiere que se pierdan las inversiones del reino.

Khashoggi, columnista del Washington Post y crítico del príncipe heredero Mohammed bin Salman, el gobernante de facto del reino, desapareció hace tres semanas después de ingresar al consulado saudí en Estambul para obtener documentos para su matrimonio.

Inicialmente, Riad negó saber de lo ocurrido al periodista pero luego sostuvo que Khashoggi murió en una pelea en el consulado. Esto fue recibido con gran escepticismo por los gobiernos occidentales, tensando las relaciones con el mayor exportador mundial de petróleo.

"No estoy satisfecho con lo que he escuchado", dijo Trump a periodistas en la Casa Blanca. "No quiero perder toda la inversión que se ha hecho en nuestro país".

"Pero vamos a llegar al fondo de esto", agregó el mandatario, quien sostuvo que habló con el príncipe heredero sobre lo ocurrido.

A lo largo de la crisis, los comentarios de Trump han variado desde parecer que minimizaba el papel de Riad en el incidente hasta advertir de potenciales sanciones económicas. Ha reiterado la importancia que tiene el reino como aliado.

En tanto, el partido gobernante turco dijo que Khashoggi fue víctima de un asesinato "monstruosamente planeado". El periodista desapareció hace tres semanas tras entrar en el consulado de Arabia Saudita en Estambul para obtener documentos para su matrimonio.

El portavoz del gobernante Partido AK, Omer Celik, dijo que se hicieron esfuerzos para encubrir la muerte, en referencia a unas imágenes de cámaras de seguridad hechas públicas por CNN que muestran a un hombre vestido como Khashoggi andando por Estambul en un supuesto intento de perpetrar un engaño.

"Nos enfrentamos a una situación que fue monstruosamente planeada y que se intentó encubrir más tarde. Es un asesinato complicado", dijo a periodistas. "Estamos siendo muy cuidadosos para que nadie intente encubrir el asunto. La verdad se conocerá. Los responsables serán castigados, a nadie se le volverá a pasar por la cabeza algo como esto", agregó.

Alemania, Reino Unido, Francia y Turquía han presionado a Riad para que presente todos los hechos y la canciller Angela Merkel dijo que Berlín no exportará armas a Arabia Saudita mientras persista la incertidumbre sobre qué pasó.

"Uno no puede evitar preguntarse cómo pudo haber una 'pelea a puñetazos' entre 15 jóvenes combatientes expertos (...) y Khashoggi, de 60 años, solo e indefenso", escribió Yasin Aktay, asesor del presidente turco Tayyip Erdogan y amigo del periodista, en el diario progubernamental Yeni Safak.

"Cuanto más lo piensas, más claro parece que se burlaron de nuestra inteligencia", agregó.

Erdogan adelantó que hará pública información sobre la investigación turca en un discurso el martes.

Un automóvil perteneciente al consulado saudí en Estambul fue hallado en el distrito de Sultangazi, informaron la cadena NTV y otros medios locales. Agregaron que la policía registrará el vehículo.

(Reporte adicional de Susan Heavey en Washington; Tuvan Gumrukcu en Ankara y Daren Butler en Estambul; Editado en español por Carlos Serrano y Javier Leira)

