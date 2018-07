El siguiente contenido proviene de socios externos. No podemos garantizar al usuario el acceso a todos los contenidos.

Este contenido fue publicado el 13 de julio de 2018 13:24 13 de julio de 2018 - 13:24

La primera ministra de Gran Bretaña, Theresa May, saluda al presidente de EE. UU., Donald Trump, Gran Bretaña, el 13 de julio de 2018. Jack Taylor / Pool a través de REUTERS

Por Jeff Mason y William James

CHEQUERS, Reino Unido (Reuters) - El presidente Donald Trump dijo el viernes que la relación entre Estados Unidos y Reino Unido es "muy, muy fuerte", poco después de criticar la estrategia para el Brexit de la primera ministra Theresa May afirmando que el plan posiblemente asfixió cualquier expectativa de sellar un acuerdo comercial entre los dos países.

En una entrevista publicada el viernes horas antes de asistir a un almuerzo con May y a una reunión para tomar el té con la Reina Isabel de Inglaterra, Trump se refirió a los "poco afortunados" resultados de la estrategia de la primera ministra para negociar la salida de Reino Unido de la Unión Europea.

"Si sellan un acuerdo como ese, nosotros estaremos negociando con la UE en lugar de hacerlo con Reino Unido, así que eso probablemente mató cualquier pacto", dijo Trump al diario The Sun.

"Yo lo habría hecho diferente", añadió al diario, que instó a los lectores a respaldar el Brexit antes del referendo del 2016. "De hecho yo le dije a Theresa May cómo hacerlo, pero ella no me escuchó", sostuvo.

En cambio, el mandatario estadounidense se apresuró a elogiar a Boris Johnson, quien renunció esta semana como secretario de Exteriores junto con el secretario para el Brexit David Davis, en protesta por la estrategia de May.

Según Trump, Johnson sería "un gran primer ministro".

Ningún presidente estadounidense de visita en Reino Unido había emitido antes tantas críticas contra un primer ministro en funciones, y los comentarios de Trump socavaron la posición de May al interior de su Partido Conservador, entre la opinión pública británica y en el exterior.

Pero durante la reunión de ambos líderes en la residencia oficial de May en Chequers, ambos intentaron desestimar la intervención del presidente estadounidense en el debate por el Brexit.

"Realmente tenemos una relación muy buena", dijo Trump. "Hoy hablaremos de comercio y de defensa", declaró.

Cuando un periodista estadounidense preguntó a Trump si lamentaba sus comentarios en la entrevista con The Sun, el mandatario republicano miró a otro lado y sacudió la cabeza.

En tanto, May afirmó que "tenemos mucho que discutir", y agregó que los dos jefes de Estado analizarán la llamada "relación especial" entre Estados Unidos y Reino Unido así como las oportunidades reales para lograr un acuerdo comercial.

La libra esterlina cayó 0,5 por ciento a mínimos de una semana y media de 1,3131 dólares, en parte por los comentarios de Trump en la entrevista con el diario.

A medida que Reino Unido se prepara para dejar la UE el 29 de marzo del 2019, los partidarios del Brexit se han referido a los sólidos lazos con Estados Unidos y a los beneficios de forjar relaciones más estrechas con la mayor economía del mundo.

(Reporte de William James. Editado en español por Rodrigo Charme/Marion Giraldo)

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo en español en Facebook Únete a la nueva página de SWISSINFO EN ESPAÑOL en Facebook swissinfo.ch en español Únete a la nueva página de SWISSINFO EN ESPAÑOL en Facebook