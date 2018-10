El siguiente contenido proviene de socios externos. No podemos garantizar al usuario el acceso a todos los contenidos.

9 de octubre de 2018

Por Roberta Rampton

WASHINGTON (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el martes que los planes para su segunda cumbre con el líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, están en proceso y que cree que se ha logrado un progreso "increíble" en las conversaciones mutuas.

En declaraciones en la Oficina Oval tras dar a conocer la renuncia de la embajadora estadounidense ante Naciones Unidas (ONU), Nikki Haley, Trump afirmó que el secretario de Estado, Mike Pompeo, tuvo una gran reunión con Kim durante el fin de semana y que se están considerando tres o cuatro localidades para la próxima cumbre.

"Bueno, está sucediendo y lo estamos configurando en este momento", dijo Trump a periodistas en la Casa Blanca. "No tomará mucho tiempo", agregó.

Trump y Kim celebraron una primera cumbre histórica en Singapur el 12 de junio, en la que Kim se comprometió a trabajar para la desnuclearización de la península de Corea. Sin embargo, sus acciones no han cumplido con las demandas de Washington de un inventario completo de sus armas e instalaciones y pasos irreversibles para renunciar a su arsenal.

No obstante, aún Trump expresa optimismo con el progreso realizado hasta ahora.

"No tienes cohetes volando, no tienes misiles volando, no tienes pruebas nucleares", dijo Trump. "Hemos hecho un progreso increíble, más allá de lo increíble".

"Pero he aceptado reunirme", afirmó. "Tenemos una muy buena relación con el presidente Kim. Me gusta, a él le gusto, la relación es buena", enfatizó.

Pompeo elogió el lunes un "avance significativo" en las conversaciones con Kim durante el fin de semana y afirmó que ambas partes estaban "muy cerca" de acordar detalles para una segunda cumbre entre Trump y Kim.

Pompeo dijo a periodistas que Kim expresó estar listo para permitir que inspectores internacionales entren al sitio de pruebas nucleares de Punggye-ri y a la instalación de pruebas de propulsores de misiles de Sohae, en Corea del Norte, tan pronto como Washington y Pyongyang lleguen a un acuerdo sobre logística.

Sin embargo, los expertos cuestionaron los logros de Pompeo el domingo, en su cuarta visita a Pyongyang este año, al afirmar que el líder norcoreano simplemente parece estar retractándose de promesas pasadas.

Trump resaltó que Estados Unidos no ha levantado las "muy grandes sanciones" que impuso a Pyongyang. "Me encantaría eliminarlas, pero tenemos que conseguir algo para hacerlo", dijo.

(Reporte de Doina Chiacu y Roberta Rampton. Editado en español por Patricio Abusleme y Silene Ramírez)

