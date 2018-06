El siguiente contenido proviene de socios externos. No podemos garantizar al usuario el acceso a todos los contenidos.

Este contenido fue publicado el 4 de junio de 2018 17:07 04 de junio de 2018 - 17:07

WASHINGTON (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el lunes que no había cometido ningún delito pero que tenía el poder "absoluto" de perdonarse a sí mismo, haciéndose eco de un argumento presentado por sus abogados en medio de la investigación de un fiscal especial sobre el rol de Rusia en la elección estadounidense del 2016.

En un memorando al fiscal especial estadounidense Robert Mueller, que fue enviado en enero y reportado por el New York Times el sábado, los abogados de Trump argumentaron que el presidente no pudo haber obstruido la investigación considerando los poderes que le otorga la Constitución del país.

Uno de los abogados de Trump también habló el domingo sobre el poder que se adjudica el mandatario, al decir que posiblemente pueda perdonarse a sí mismo pero que era improbable que lo hiciera.

"Como ha sido establecido por muchos académicos en leyes, tengo el derecho absoluto de PERDONARME a mí mismo, pero ¿por qué lo haría cuando no he hecho nada malo?", dijo Trump en una publicación de Twitter el lunes, reiterando su argumento de que la investigación rusa era una "caza de brujas".

"La designación del Fiscal Especial es totalmente INCONSTITUCIONAL", agregó.

Varios perdones ya emitidos por Trump también han generado interrogantes sobre como usa el poder del perdón presidencial. La semana pasada, el mandatario perdonó a Dinesh D'Souza, un comentarista conservador condenado por violar leyes de financiamiento de campaña.

Los críticos dicen que Trump ha socavado la ley con perdones basados en consideraciones políticas. Varios legisladores demócratas cuestionaron sus dichos y recordaron que la investigación de Mueller ya ha llevado a múltiples imputaciones, incluso contra algunos colaboradores del mandatario que se declararon culpables.

"No puede perdonarse a sí mismo", dijo el legislador demócrata Ted Deutch en Twitter en respuesta a Trump. "Déjeme recordarle algo, no vivimos en una monarquía y usted no es un rey", agregó.

El profesor de derecho constitucional de la Escuela de Leyes de Harvard Laurence Tribe calificó la posición de Trump como "absurda" y una "fantasía legal".

(Reporte de Susan Heavey y Doina Chiacu. Editado en español por Lucila Sigal)

