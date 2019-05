Por Jeff Mason y Linda Sieg

TOKIO (Reuters) - El presidente estadounidense, Donald Trump, presionó el lunes al primer ministro japonés, Shinzo Abe, para compensar el desequilibrio comercial con Estados Unidos y apuntó que estaba contento con la situación con Corea del Norte aunque dijo que no tenía prisa en alcanzar un acuerdo de paz.

Trump dijo en una conferencia de prensa con Abe tras una cumbre bilateral que su objetivo era eliminar las barreras comerciales para poner las exportaciones de Estados Unidos en condiciones justas en Japón. Dijo que esperaba poder anunciar cosas sobre el comercio muy pronto y añadió que ambos países acordaron ampliar la cooperación en la exploración del espacio humano.

"Tenemos un desequilibrio increíblemente grande, como saben, un desequilibrio comercial con Japón durante muchos, muchos años, Japón tiene una gran ventaja", dijo Trump.

"Son brillantes empresarios, brillantes negociadores y nos ponen en una situación muy dura. Pero creo que tendremos un acuerdo con Japón", agregó.

Abe, por su parte, dijo que los dos líderes acordaron acelerar las conversaciones comerciales bilaterales, pero eludió precisar un calendario.

Trump, que está en una visita de estado de cuatro días a Japón para exhibir la alianza entre ambas potencias, dijo en Twitter el domingo que no esperaba grandes movimientos de comercio hasta después de las elecciones de la Cámara Alta de Japón en julio.

"Desde el punto de vista comercial, creo que estaremos anunciando algunas cosas, probablemente en agosto, que serán muy buenas para ambos países", dijo Trump el lunes al inicio de las conversaciones. "Conseguiremos que la balanza comercial se arregle rápidamente".

Sobre Corea del Norte, Trump mostró el lunes optimismo sobre las perspectivas de que el país asiático se desnuclearice y reiteró que su reciente lanzamiento de misiles no le molestó.

Trump dijo que estaba de acuerdo con el líder norcoreano, Kim Jong Un, en que el ex vicepresidente estadounidense, Joe Biden, que ahora hace campaña para convertirse en el candidato del partido demócrata para las elecciones presidenciales de 2020 era una "persona con bajo coeficiente intelectual".

"Mi gente piensa que podría haber sido una violación, como saben. Lo veo de manera diferente, lo veo como un hombre, tal vez quiere llamar la atención. Tal vez no. ¿Quién sabe? No importa. Todo lo que sé es que no se han realizado pruebas nucleares, no se han lanzado misiles balísticos, no se han lanzado misiles de largo alcance. Y creo que algún día tendremos un acuerdo", dijo Trump.

"No tengo prisa", añadió.

Abe dijo que apoyaba el enfoque de Trump hacia Kim, pero reiteró la postura de Tokio de que las recientes pruebas de misiles de corto alcance infringían las resoluciones del consejo de seguridad de Naciones Unidas.

(Información adicional de Malcolm Foster, Elaine Lies, Tim Kelly y Kiyoshi Takenaka, escrito por Jeff Mason y Linda Sieg, traducción de Jose Elías Rodríguez)

