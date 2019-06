Por Jeff Mason

WASHINGTON (Reuters) - El presidente Donald Trump mantuvo el martes la presión sobre el presidente de la Reserva Federal para que baje las tasas de interés, luego de que se conoció un informe de que los abogados de la Casa Blanca estudiaron a principios de este año si podían sacar a Jerome Powell de la presidencia del banco central.

A la pregunta de periodistas de si quería sacar a Powell, Trump dijo: "Veamos lo que hace".

Trump ha atacado repetidamente a Powell por subir las tasas de interés, alegando que las cuatro alzas del año pasado estaban socavando sus políticas económicas y comerciales, mientras presionaba a China por asuntos comerciales. En octubre, el mandatario republicano dijo que la Fed se había "vuelto loca".

La Fed concluirá el miércoles una reunión de política monetaria de dos días en Washington. Se espera que Powell y sus colegas dejen las tasas de interés estables, pero que sienten las bases para un recorte de tipos más adelante en el año.

"Van a hacer un anuncio muy pronto, así que veremos qué pasa", dijo Trump a los periodistas.

El jefe del Banco Central Europeo, Mario Draghi, había dicho más temprano el martes que aliviaría la política monetaria para hacer frente a la baja inflación en todo el Atlántico, una línea de acción que, según Trump, beneficia a Europa y es injusta con Estados Unidos.

"Quiero que me den un campo de juego nivelado y hasta ahora no lo he tenido", sostuvo Trump.

Los comentarios suman presión sobre Powell, quien enfrenta expectativas de los mercados financieros de varias reducciones en el costo del crédito para finales de año y datos económicos que se han debilitado últimamente pero que aún apuntan a un crecimiento sostenido, pero más débil.

Trump, quien eligió a Powell para reemplazar a Janet Yellen como presidente de la Fed, dijo la semana pasada a ABC News que "no estoy feliz con lo que ha hecho".

Bloomberg News, citando a personas familiarizadas con el tema, dijo que la Casa Blanca analizó la legalidad de remover a Powell en febrero, poco después de que Trump habló de despedir al jefe de la Fed. Una decisión de esa naturaleza no tiene precedentes en los 100 años de historia de la Fed.

Powell ha dicho que no cree que el presidente tenga el poder de removerlo de su cargo y que no renunciará si se lo piden.

(Reporte de Susan Heavey, Trevor Hunnicutt, Escrito por Ann Saphir; Editado en Español por Manuel Farías y Javier López de Lérida)

