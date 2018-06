El siguiente contenido proviene de socios externos. No podemos garantizar al usuario el acceso a todos los contenidos.

4 de junio de 2018

Por Yasmeen Abutaleb y Arshad Mohammed

WASHINGTON (Reuters) - El presidente Donald Trump, presionado por la investigación del fiscal especial Robert Mueller sobre el rol de Rusia en las elecciones estadounidenses del 2016, probablemente tiene el poder de perdonarse a sí mismo pero no tiene previsto hacerlo, dijo el domingo su abogado Rudy Giuliani.

Al preguntársele si Trump tiene el poder de darse un indulto, Giuliani dijo: "Él no, pero probablemente lo tiene".

Giuliani agregó que Trump "no tiene la intención de perdonarse a sí mismo", pero que la Constitución de Estados Unidos, que otorga al presidente la autoridad para emitir indultos, "no dice que no puede".

Hablando en el programa "This Week" de ABC, Giuliani agregó: "Sería una pregunta abierta. Creo que probablemente sea respondida por, Dios, eso es lo que dice la Constitución".

Mueller investiga si Rusia intervino en las elecciones presidenciales y si la campaña de Trump se coludió con Moscú.

El fiscal especial, cuya pesquisa ya ha llevado a acusaciones penales contra asesores de Trump, incluido su exjefe de campaña Paul Manafort, también investiga si el republicano buscó obstruir ilegalmente la investigación sobre Rusia.

Tanto Rusia como Trump niegan una colusión y el mandatario niega haber obstruido la pesquisa.

