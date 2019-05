WASHINGTON, 16 mayo (Reuters) - El presidente Donald Trump propuso el jueves revisar el sistema de migración para favorecer a los solicitantes jóvenes, educados y angloparlantes con ofertas de trabajo en lugar de personas con vínculos familiares con estadounidenses, un plan con pocas posibilidades de avanzar en el Congreso.

El plan de Trump, duramente criticado por los demócratas y grupos de defensa de la inmigración, busca unir a los republicanos de cara a las elecciones presidenciales y legislativas del próximo año.

"Si por algún motivo, posiblemente político, no podemos lograr que los demócratas aprueben este plan basado en méritos, lo aprobaremos inmediatamente después de la elección cuando retomemos la Cámara (de Representantes), sigamos en el Senado y, por supuesto, ocupemos la presidencia", dijo Trump ante los aplausos de legisladores republicanos y miembros del Gabinete.

Actualmente, cerca de dos tercios de los 1,1 millones de personas que pueden emigrar a Estados Unidos cada año reciben "green cards" que otorgan residencia permanente debido a los lazos familiares.

Trump propuso cambiar a un sistema "basado en el mérito" similar al utilizado en Canadá. Esta idea, dijo, daría lugar a que el 57% de las "green cards" se basara en habilidades y necesidad de empleo.

"Nuestro plan incluye una modernización radical de nuestro proceso de inmigración legal disfuncional. Es totalmente disfuncional", sostuvo Trump, señalando que su gobierno quiere aumentar la seguridad en la frontera y reducir las solicitudes de asilo.

La líder demócrata de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo que "mérito" es un término "condescendiente".

"¿Están diciendo que la familia no tiene mérito? ¿Están diciendo que la mayoría de las personas que alguna vez han venido a los Estados Unidos en la historia de nuestro país, no tienen mérito, porque no tienen un título en ingeniería?", sostuvo Pelosi en diálogo con periodistas.

(Reporte de Roberta Rampton, Steve Holland, Makini Brice; Editado en español por Javier López de Lérida y Javier Leira)

