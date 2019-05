Foto de archivo. El presidente de EEUU, Donald Trump, en la National Association of Realtors' Legislative Meetings & Trade Expo en Washington, el 17 de mayo de 2019. REUTERS/Carlos Barria

WASHINGTON, 20 mayo (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazó el lunes un reporte del diario The New York Times que generó dudas sobre múltiples transacciones realizadas a través del Deutsche Bank por entidades controladas por él y su yerno, Jared Kushner.

En una serie de tuits matutinos, Trump negó las acusaciones, asegurando que tenía tanto dinero cuando era empresario que no necesitaba a los bancos. También descartó que parte de su dinero procediera de Rusia.

Tras asegurar que los principales medios del país son "corruptos" y un "enemigo del pueblo", el mandatario dijo que "construí un gran negocio y no necesito bancos, pero si los necesitara, ahí estarían".

"La relación con Deutsche Bank fue muy buena y altamente profesional, y si por alguna razón no me hubiera gustado, me habría ido a otra parte ... siempre hay mucho dinero rondando para que los bancos elijan. Aceptarían felices mi dinero. ¡Noticias falsas!", agregó.

Especialistas contra el lavado de dinero del Deutsche Bank AG recomendaron en 2016 y 2017 reportar a los supervisores federales múltiples transacciones de entidades controladas por Trump y Kushner, según el diario.

(Reporte de Susan Heavey; editado en español por Carlos Serrano)

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram Síganos en Instagram