El siguiente contenido proviene de socios externos. No podemos garantizar al usuario el acceso a todos los contenidos.

Este contenido fue publicado el 15 de octubre de 2018 21:26 15 de octubre de 2018 - 21:26

Por Tulay Karadeniz y Roberta Rampton

ANKARA/WASHINGTON (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, especuló el lunes que podría haber "asesinos sin escrúpulos" tras la desaparición del destacado periodista saudí Jamal Khashoggi y envió al secretario de Estado, Mike Pompeo, a reunirse con el rey Salman para hablar del caso.

Khashoggi, residente en Estados Unidos, columnista de The Washington Post y destacado crítico del poderoso príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman, desapareció tras entrar al consulado saudí en Estambul hace dos semanas para obtener unos documentos matrimoniales. Funcionarios turcos creen que fue asesinado allí y que su cuerpo fue sacado del lugar.

Arabia Saudita está preparando un reporte que diría que Khashoggi murió durante un interrogatorio que salió mal, informó CNN el lunes, citando dos fuentes anónimas. El Gobierno saudí no pudo ser contactado de inmediato para comentar la información del canal de noticias estadounidense.

The New York Times, citando a una persona conocedora de los planes saudíes, reportó que el príncipe Mohammed bin Salman aprobó un interrogatorio de Khashoggi o que fuera llevado de vuelta a Arabia Saudita. Según dijo, el Gobierno saudí protegerá al príncipe culpando a un funcionario de inteligencia por el fracaso de la operación.

El caso ha provocado una protesta internacional contra Arabia Saudita, el mayor exportador de petróleo del mundo, con más medios de comunicación y ejecutivos retirándose de la conferencia "Davos en el desierto", prevista para el 23-25 de octubre, que se había convertido en la principal muestra para promocionar las visiones reformistas del príncipe Mohammed.

Aunque los organizadores dijeron el lunes que la conferencia continuará, los saudíes cancelaron una recepción diplomática anual en Washington programada para fines de esta semana.

Las autoridades turcas tienen un audio grabado que indica que Khashoggi fue asesinado en el consulado, dijeron a Reuters un funcionario y una fuente de seguridad turcas, y compartieron sus pruebas con países como Arabia Saudita y Estados Unidos. No aportaron más detalles.

Riad ha negado insistentemente haber matado a Khashoggi y denunció tales aseveraciones como "mentiras" al asegurar que abandonó el edificio poco después de entrar.

"El rey negó firmemente cualquier conocimiento de cualquier cosa que pudiera haber pasado", dijo Trump a periodistas tras hablar con el rey Salman. "No sabía realmente. Quizás -no quiero meterme en su mente, pero eso me pareció- pudieron ser asesinos sin escrúpulos. ¿Quién sabe?". Trump no dio evidencias que apoyen esa teoría.

El mandatario llamó a su principal diplomático en la noche del domingo y le pidió que mantenga reuniones cara a cara con las autoridades saudíes, según la portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert. "Es muy importante para el presidente determinar qué le pasó a Jamal Khashoggi", señaló.

Pompeo irá a Turquía desde Arabia Saudita, dijo el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca.

ACCIONES EN ESTAMBUL

Investigadores de la policía turca ingresaron al consulado en Estambul en la tarde del lunes. Una fuente diplomática turca había dicho más temprano que un equipo conjunto turco y saudí registraría la sede diplomática, el último lugar donde se vio a Khashoggi antes de su desaparición el 2 de octubre.

"Han pasado 13 días desde el hecho, así que seguramente será difícil comprobar algunas pruebas, pero creemos que obtendremos evidencias", dijo el funcionario turco.

Un funcionario saudí que no está autorizado a hablar en público dijo a Reuters que el rey ordenó una investigación interna basada en información del equipo conjunto. Al ser preguntado sobre cuándo podría hacer un anuncio el fiscal público, respondió: "Tiene instrucciones de trabajar rápidamente".

El rey Salman y el presidente turco, Tayyip Erdogan, hablaron por teléfono en la noche del domingo y subrayaron la importancia de que los dos países creen un grupo conjunto como parte de la investigación.

Trump amenazó con un "castigo severo" si se demuestra que Khashoggi fue asesinado en el consulado, aunque descartó la cancelación de varios acuerdos armamentísticos valorados en decenas de miles de millones de dólares con Arabia Saudita. Los aliados europeos instaron a realizar "una investigación creíble" y que los responsables respondan ante la justicia.

Khashoggi, una cara habitual de los programas de debate árabes, se mudó a Estados Unidos el año pasado por temor a represalias por sus críticas al príncipe Mohammed, que ha respondido a los disidentes con arrestos.

Un diario progubernamental turco publicó la semana pasada pruebas preliminares de los investigadores que indicaron que fue identificado un equipo de inteligencia saudí de 15 miembros que llegó a Estambul con pasaportes diplomáticos horas antes de la desaparición de Khashoggi.

Arabia Saudita respondió a las declaraciones asegurando que tomaría represalias contra cualquier presión o sanción económica "con mayor acción" y sus aliados árabes le respaldaron, abriendo las puertas a un potencial enfrentamiento entre Riad y sus principales aliados occidentales.

El riyal saudí cayó a su mínimo en dos años y los precios de sus bonos internacionales se desplomaron por temor a que la inversión extranjera pueda reducirse en medio de la presión internacional. El mercado bursátil se desplomó un 7,2 por ciento en los dos días previos de operaciones, pero repuntó un 2 por ciento el lunes.

El capital extranjero es clave para los planes saudíes de diversificación económica y creación de empleo.

(Reporte adicional de Yara Bayoumy, Lesley Wroughton y Doina Chiacu en Washington, Rob Cox de Breakingviews, William James en Londres, Dominic Evans en Estambul; escrito por Stephen Kalin; editado en español por Carlos Serrano)

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo en español en Facebook Únete a la nueva página de SWISSINFO EN ESPAÑOL en Facebook Únete a la nueva página de SWISSINFO EN ESPAÑOL en Facebook