Foto del miércoles del presidente de EEUU, Donald Trump, en una reunión en la Casa Blanca sobre el manejo de la pandemia del coronavirus. May 13, 2020. REUTERS/Kevin Lamarque

WASHINGTON (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que está muy decepcionado con China por su fracaso en contener el nuevo coronavirus, y sostuvo que la pandemia está enturbiando el acuerdo comercial entre las potencias.

El brote de coronavirus se originó en Wuhan, China, en diciembre y se estaba propagando en silencio mientras Washington y Pekín firmaban un acuerdo comercial de Fase 1 aclamado por el presidente republicano como un gran logro.

"Estoy muy decepcionado con China", dijo Trump en una entrevista transmitida el jueves por la cadena Fox Business. "Nunca debieron dejar que esto sucediera. Firmé un gran acuerdo comercial, pero ahora no me parece lo mismo. La tinta apenas estaba seca y se desató la plaga. Y no siento lo mismo".

En virtud del acuerdo de Fase 1 firmado en enero, Pekín se comprometió a comprar bienes y servicios estadounidenses por un valor adicional de al menos 200.000 millones de dólares durante dos años, mientras que Washington acordó reducir por etapas los aranceles sobre los productos chinos.

Un periódico estatal chino ha informado que algunos asesores del Gobierno de Pekín estaban instando a nuevas conversaciones, con la posibilidad de que se invalidara el acuerdo, pero Trump reiteró que no está interesado en renegociar.

Aunque las agencias de inteligencia de Estados Unidos han dicho que el virus no parece haber sido creado por humanos o modificado genéticamente, el secretario de Estado Mike Pompeo dijo a principios de mayo que hay "una cantidad significativa de pruebas" de que el virus provino de un laboratorio en Wuhan.

Sus comentarios se produjeron después de que Trump afirmara el 30 de abril que creía que el coronavirus podría haberse originado en un laboratorio de virología chino.

En la entrevista, que fue grabada el miércoles, Trump se centró más en la respuesta de China al brote que en su origen.

"Tenemos mucha información, y no es buena. Ya sea que provenga del laboratorio o de los murciélagos, vino de China, y deberían haberlo detenido. Podrían haberlo detenido, en su origen", señaló. "Se les salió de control".

(Reporte de Susan Heavey; información adicional de Kanishka Singh. Editado en español por Tomás Cobos y Javier Leira)

