Por Daren Butler

ESTAMBUL (Reuters) - La policía turca detuvo a 280 sospechosos en una investigación por lavado de dinero por la transferencia de aproximadamente 2.500 millones de liras (419 millones de dólares) en divisas extranjeras a cuentas bancarias en el exterior, informaron el martes medios estatales.

La gran mayoría de los receptores de los fondos eran ciudadanos iraníes residentes en Estados Unidos, según una declaración del fiscal jefe de Estambul citada por los medios turcos.

Los equipos policiales iniciaron registros en 40 provincias y tenían órdenes de arresto para un total de 417 personas, informó la agencia de noticias estatal Anadolu. CNN Turk transmitió imágenes de policías de operaciones especiales, con el rostro tapado, equipamiento de combate y armados con rifles automáticos- que entraban en un bloque de apartamentos durante un registro.

La policía, el fiscal y otras autoridades judiciales se negaron a hacer comentarios sobre la investigación.

La oficina del fiscal jefe de Estambul dijo que la investigación apuntaba a aquellos que "atacaban la seguridad económica y financiera de la República Turca", según CNN Turk.

La cuestión de las transferencias de dinero extranjeras se ha vuelto políticamente sensible en Turquía, que se encuentra sumida en una crisis monetaria. La lira ha caído un 40 por ciento frente al dólar este año, lo que llevó al presidente Tayyip Erdogan a advertir a los turcos de que no envíen dinero al exterior si no es por inversiones.

No había indicios de ningún vínculo entre la investigación actual y la iniciativa de Erdogan para alentar a los turcos a mantener su dinero en Turquía.

(1 dólar = 5,9626 liras)

(Reporte adicional de Nevzat Devranoglu en Ankara; escrito por Daren Butler. Traducido por la Redacción de Madrid. Editado por Patricio Abusleme vía Mesa Santiago)

