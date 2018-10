El siguiente contenido proviene de socios externos. No podemos garantizar al usuario el acceso a todos los contenidos.

Este contenido fue publicado el 23 de octubre de 2018 19:27 23 de octubre de 2018 - 19:27

Por Gulsen Solaker y Ece Toksabay

ANKARA (Reuters) - El presidente turco desestimó el martes los intentos de Arabia Saudita de culpar de la muerte de un destacado periodista a agentes que actuaban por su cuenta y afirmó que se trató de un "asesinato salvaje" planeado, por lo que exigió a Riad que castigue a los responsables, sin importar su cargo.

No obstante, Tayyip Erdogan no mencionó al príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman, el poderoso gobernante de facto de Arabia Saudita, que algunos legisladores estadounidenses sospechan dio la orden de matar a Jamal Khashoggi, columnista del diario The Washington Post.

Erdogan afirmó que la persona que orquestó el crimen "debe responder". Sus comentarios fueron los más explícitos hasta el momento en un caso que ha generado una ola de críticas a nivel mundial.

Funcionarios turcos sospechan que Khashoggi, residente en Estados Unidos y crítico del príncipe heredero, fue asesinado y desmembrado el 2 de octubre por agentes saudíes dentro del consulado. Fuentes turcas dicen que las autoridades tienen un audio que supuestamente documenta la muerte, aunque Erdogan no hizo referencia a ninguna grabación.

"Las instituciones de inteligencia y seguridad tienen pruebas que demuestran que el asesinato fue planeado (...) Culpar del caso a algunos miembros de seguridad e inteligencia no va a satisfacernos ni a nosotros ni a la comunidad internacional", dijo Erdogan en un discurso a los miembros de su Partido AK en el Parlamento.

"El gobierno saudí ha dado un paso importante al admitir el asesinato. De ahora en adelante esperamos que descubran a todos los responsables de este asunto, de arriba abajo, y que les hagan enfrentarse a los castigos necesarios", afirmó. "Desde la persona que dio la orden hasta quien la ejecutó, todos deben responder", agregó.

En un principio, Riad negó tener información sobre el paradero de Khashoggi, antes de decir que murió en una pelea en el consulado, una explicación que varios gobiernos occidentales recibieron con escepticismo, en una polémica que ha tensado las relaciones con el mayor exportador de petróleo del mundo.

Desde entonces, el reino ha cambiado partes de su narrativa oficial sobre la muerte, aumentando la preocupación a nivel internacional. Una serie de ejecutivos y gobiernos occidentales cancelaron su participación en una cumbre saudí de inversores de alto perfil que fue inaugurada el martes.

El gabinete saudí, en una reunión presidida por el rey Salman, dijo que Riad exigirá que rindan cuentas los responsables del asesinato y aquellos que no cumplieron con sus tareas, sean quienes sean.

Mientras tanto, investigadores turcos registraron un vehículo del consulado saudí en Estambul donde había dos maletas y otros objetos, reportó la cadena CNN Turquía. No quedó claro si las maletas contenían pertenencias de Khashoggi.

GRANDES POTENCIAS

Los ministros de Relaciones Exteriores del Grupo de Siete naciones más industrializadas del mundo (G-7) pidieron una investigación detallada y creíble, asegurando que Arabia Saudita debe garantizar que no vuelva a ocurrir un incidente similar.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidirá si impone sanciones a Arabia Saudita una vez que estén disponibles los hechos, "basado en los valores del pueblo estadounidense y nuestros intereses nacionales vitales", afirmó el vicepresidente Mike Pence en un evento organizado por The Washington Post.

La agencia estatal de noticias saudí SPA reportó que el rey y el príncipe heredero recibieron a familiares de Khashoggi en Riad, entre ellos a su hijo.

Erdogan señaló que el crimen fue planeado cuando Khashoggi, de 59 años, acudió por vez primera al consulado saudí en Estambul el 28 de septiembre para obtener los documentos necesarios para su matrimonio. Entonces se le comunicó que debería volver más tarde para recoger los documentos.

El 1 de octubre, un día antes de la muerte de Khashoggi, llegaron agentes procedentes del extranjero y empezaron a analizar lugares como el Bosque de Belgrado, cerca de Estambul, y la ciudad de Yalova, al sur, indicó Erdogan. La policía registró ambos lugares en busca de pruebas sobre los restos del periodista, según reportó Reuters.

El presidente turco dijo que el disco duro del sistema de cámaras del consulado fue retirado el día en que Khashoggi acudió a su cita y fue asesinado.

"Lo único que conseguirá el encubrimiento de un asesinato salvaje como este es dañar la conciencia humana. Esperamos la misma sensibilidad de todas las partes, sobre todo de las autoridades de Arabia Saudita", comentó. "Tenemos sólidas indicaciones de que el asesinato fue el resultado de una operación planeada, no un desarrollo espontáneo".

Erdogan afirmó que el día del asesinato llegaron 15 personas al consulado, incluidos expertos en seguridad, inteligencia y forense. Además, se dio día libre al personal del consulado.

"¿Por qué se reunieron en Estambul el día del asesinato estas 15 personas? Estamos buscando respuestas a esto. ¿De quién reciben órdenes estas personas?", se preguntó Erdogan, quien añadió que quiere que Arabia Saudita envíe a los sospechosos para que sean juzgados en Turquía.

Trump ha minimizado en repetidas ocasiones cualquier sugerencia de que el príncipe heredero haya estado implicado en la muerte, pero también advirtió sobre posibles sanciones económicas. Asimismo, también ha insistido en la importancia del reino como aliado de Estados Unidos y dijo que el príncipe Mohammed es un líder fuerte y apasionado.

(Reporte adicional de Tuvan Gumrukcu en Ankara; Ezgi Erkoyun, Daren Butler, Ali Kucukgocmen y Sarah Dadouch en Estambul y Susan Heavey en Washington; escrito por David Dolan y William Maclean; editado en español por Carlos Serrano)

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo en español en Facebook Únete a la nueva página de SWISSINFO EN ESPAÑOL en Facebook Únete a la nueva página de SWISSINFO EN ESPAÑOL en Facebook