Turquía no debería atacar a los kurdos tras retirada de EEUU de Siria: asesor Casa Blanca

Por Steve Holland

JERUSALÉN (Reuters) - El asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Bolton, agregó una nueva condición el domingo a la retirada de Estados Unidos de Siria, diciendo que Turquía debe aceptar proteger a los aliados kurdos de Washington.

La abrupta decisión del presidente Donald Trump de anunciar una retirada de Estados Unidos de Siria dejó muchas interrogantes abiertas, principalmente sobre si los combatientes kurdos que operan en el norte de Siria ahora serán atacados por su enemigo desde hace tiempo, Turquía.

Bolton, en un viaje de cuatro días a Israel y Turquía, dijo que enfatizaría en las conversaciones con los funcionarios turcos, incluido el presidente Tayyip Erdogan, que los kurdos deben ser protegidos.

"Creemos que los turcos, como mínimo, no deben emprender acciones militares que no estén totalmente coordinadas y acordadas por Estados Unidos", dijo Bolton a periodistas antes de las conversaciones con los funcionarios israelíes.

"No sólo para que no pongan en peligro a nuestras tropas, sino también para que cumplan con el requisito del presidente de que las fuerzas de la oposición siria que han luchado con nosotros no están en peligro", agregó.

Bolton, quien viajará a Turquía el lunes, dijo que Estados Unidos hablará con Turquía para averiguar cuáles eran sus objetivos. Pero Bolton dijo que la posición de Trump es que Turquía no puede atacar a los kurdos y que la retirada de Washington no se llevará a cabo sin un acuerdo al respecto.

Tras los comentarios, el portavoz del presidente Erdogan, Ibrahim Kalin, afirmó que era irracional asegurar que los objetivos de su país eran los kurdos, afirmando que Ankara apunta a los militantes de Estado Islámico y los grupos kurdos YPG y PKK, según la agencia de noticias estatal Anadolu.

(Reporte de Jeffrey Heller y Angus MacSwan, Reporte adicional de Daren Butler, Traducido por Andrés González, Editado por Manuel Farías)

