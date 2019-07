Por Alissa de Carbonnel y Andrea Shalal

BRUSELAS/WASHINGTON (Reuters) - La Unión Europea dijo el martes que está abierta a negociar con Estados Unidos una disputa sobre subsidios a la industria aeronáutica, después de que Washington amenazó con aplicar aranceles adicionales por valor de 4.000 millones de dólares a productos como aceitunas, queso italiano y whisky escocés.

Apenas días después de alcanzar una tregua con China en su guerra arancelaria, la Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) abrió un nuevo frente con Europa en su prolongada disputa. [nL2N24300E]

La lista de productos adicionales fue añadida a otra anunciada en abril con bienes europeos valorados en 21.000 millones de dólares, una situación que alarmó a industrias de ambos lados del Atlántico.

La UE reaccionó, indicando que la disputa debería ser resuelta por la Organización Mundial de Comercio (OMC) y que Estados Unidos no puede realizar su propio cómputo de daños potenciales para calcular la represalia.

"Las cifras citadas por la USTR están basadas en estimaciones internas que no han sido asignadas por la OMC", dijo un portavoz del Ejecutivo comunitario en un correo electrónico.

El bloque dijo que sigue abierto "a sostener discusiones con Estados Unidos, siempre que éstas no sean condicionadas y apunten a un resultado justo", aunque agregó que también se está preparando para responder en cuanto el árbitro de la OMC se pronuncie sobre sus derechos a hacerlo.

Estados Unidos y la UE han amenazado con imponerse aranceles por valor de miles de millones de dólares en aviones, tractores y alimentos en una disputa que se prolonga ya por cerca de 15 años en la OMC sobre subsidios a la industria aeronáutica concedidos por la estadounidense Boeing Co y su rival europeo, Airbus SE.

Airbus dijo en un comunicado que el anuncio estadounidense "solo se suma a las tensiones comerciales y no cambia nada en realidad. El nivel de represalia solo puede ser definido por la OMC, no por la USTR o Boeing. Esto no crea un ambiente sano para trabajar hacia una solución negociada y pone en riesgo a una amplia variedad de industrias en ambos lados del Atlántico".

