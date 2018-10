El siguiente contenido proviene de socios externos. No podemos garantizar al usuario el acceso a todos los contenidos.

Este contenido fue publicado el 23 de octubre de 2018 18:40 23 de octubre de 2018 - 18:40

Por Alissa de Carbonnel

ESTRASBURGO (Reuters) - La Comisión Europea rechazó el martes el borrador del presupuesto de Italia para 2019, diciendo que el plan viola descaradamente los reglamentos de la Unión Europea sobre gasto público, y pidió a Roma que presente un nuevo documento en tres semanas o enfrente una acción disciplinaria.

Los rendimientos de los bonos italianos se dispararon tras la medida sin precedentes del ejecutivo de la Unión Europea, que por primera vez ejerció una potestad que obtuvo durante la crisis de deuda soberana de 2013 para enviar de vuelta un presupuesto de un país de la zona euro que viola las normas.

Tras salir recientemente de la crisis de deuda griega que casi destruyó al euro, a la Unión Europea le preocupa otra posible crisis si la endeudada Italia pierde la confianza de los mercados.

La Comisión ha lidiado previamente con gobiernos de Francia, España, Portugal y administraciones previas de Italia que infringieron normas fiscales de la UE, pero ninguna de esas violaciones fueron tan descaradas como el más reciente borrador de presupuesto italiano, dijo la entidad.

"Hoy, por primera vez, la Comisión se ve obligada a pedir a un país de la zona euro que revise su borrador de plan presupuestario", dijo en una conferencia de prensa el vicepresidente de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis.

"El Gobierno italiano va abierta y conscientemente contra los compromisos que asumió", sostuvo.

Los rendimientos de los bonos referenciales italianos a 10 años subieron tras la noticia a 3,57 por ciento en la tarde desde 3,42 por ciento más temprano el martes.

Ahora Roma tendrá que mandar un nuevo borrador de presupuesto que reduzca el déficit estructural, que excluye ítems únicos y oscilaciones del ciclo de negocios, en un 0,6 por ciento del PIB en vez del incremento en 0,8 puntos en el plan actual, sostuvo la Comisión.

Italia envió una carta a la Comisión el lunes admitiendo que su borrador de presupuesto violaba reglamentos de la Unión Europea, pero insistió en que igual procedería con él.

El viceprimer ministro Luigi Di Maio respondió al rechazo de la Comisión llamando a "respetar" a los italianos.

"Este es el primer presupuesto italiano que no le gusta a la UE. No me sorprende. Este es el primer presupuesto italiano escrito en Roma y no en Bruselas", escribió Di Maio en Facebook. En tanto, el también viceprimer ministro Matteo Salvini afirmó que el Gobierno está convencido en que "es lo correcto".

(Reporte adicional de Gavin Jones en Roma; escrito por Jan Strupczewski. Editado en español por Patricio Abusleme)

