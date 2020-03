SHANGHÁI, 7 mar (Reuters) - Una treintena de personas seguía atrapada en la madrugada del domingo después de que un hotel de cinco pisos que se utiliza para cuarentenas relacionadas con el coronavirus colapsó en la ciudad portuaria de Quanzhou, en el sureste de China, dijeron medios estatales.

Unas cuatro horas después del derrumbe, la municipalidad de Quanzhou dijo que 38 de las cerca de 70 personas que estaban en el Hotel Quanzhou Xinjia habían sido rescatadas.

Una transmisión de video publicada por el sitio web Beijing News mostró a los rescatistas en overoles anaranjados trepando sobre los escombros y los hierros retorcidos llevando personas hacia las ambulancias.

El hotel se derrumbó alrededor de las 19:30 hora local (1130 GMT) del sábado.

"Estaba en una gasolinera y escuché un ruido fuerte. Miré hacia arriba y todo el edificio se derrumbó", dijo un testigo en un video publicado en la aplicación de streaming Miaopai. "Estaba tan aterrorizado que me temblaban las manos y las piernas".

Una mujer identificada solamente por su apellido, Chen, dijo al sitio web de Beijing News que, tal y como indican las normas locales, varios familiares -incluida su hermana- habían estado en cuarentena en el hotel tras regresar de la provincia de Hubei, donde surgió el coronavirus. Agregó que tenían programado irse poco después de completar sus 14 días de aislamiento.

"No puedo contactarlos, no están contestando sus teléfonos", sostuvo. "También estoy en cuarentena (en otro hotel) y estoy muy preocupada, no sé qué hacer. Estaban sanos, se tomaban la temperatura todos los días y las pruebas mostraron que todo era normal".

La municipalidad dijo que 36 vehículos de rescate de emergencia, como grúas y excavadoras, 67 vehículos de extinción de incendios, 15 ambulancias y más de 700 bomberos, trabajadores sanitarios y socorristas estaban en el lugar, mientras las operaciones se prolongaban durante la noche.

Quanzhou es una ciudad portuaria en la provincia de Fujian con una población de más de 8 millones de personas. De acuerdo a reportes de prensa, el hotel abrió en junio de 2018 con 80 habitaciones.

(Reporte de Samuel Shen, Ryan Woo y Brenda Goh; reporte adicional de Pei Li en Pekín; escrito por Kevin Liffey; editado en español por Javier Leira y Carlos Serrano)

