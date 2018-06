El siguiente contenido proviene de socios externos. No podemos garantizar al usuario el acceso a todos los contenidos.

Este contenido fue publicado el 1 de junio de 2018 21:24 01 de junio de 2018 - 21:24

Por Vivian Sequera

CARACAS (Reuters) - Las autoridades de Venezuela ordenaron el viernes la salida de prisión de 39 personas que habrían sido detenidas por razones políticas, en un medida que el presidente Nicolás Maduro justificó para ayudar en "la pacificación" del país.

Venezuela, sumida en una crisis económica con hiperinflación, enfrenta una polarización política entre acusaciones del Gobierno de que sus adversarios son instrumentos de Estados Unidos para derrocarlo y de opositores que denuncian que son perseguidos y desconfían de cada acción oficial.

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno, anunció las excarcelaciones a través de un comunicado en el que dice que algunas de las 39 personas están sujetas a medidas como prohibición de salida del país y presentarse cada 30 días ante los tribunales.

"Entre las personas beneficiadas se encuentran: el exalcalde del municipio San Cristóbal del estado Táchira, Daniel Ceballos Morales, procesado por la presunta comisión de los delitos de rebelión y agavillamiento, a quien se le otorgó la medida cautelar de presentación cada 30 días, prohibición de salida del país y de declaraciones a medios y redes sociales", detalló.

La medida se concreta pocos días después de la reelección de Maduro, para un nuevo período de seis años, en unos comicios cuestionados como ilegítimos por decenas de países.

Grupos defensores de derechos humanos como Foro Penal, que brindan asesoría a algunos detenidos, contabilizaba a unos 300 presos políticos, entre ellos medio centenar de mujeres y una docena de menores de edad.

En la primera fase de las excarcelaciones se incluyó a Ceballos, activista de Voluntad Popular, partido del opositor Leopoldo López quien continúa bajo arresto domiciliario.

El anuncio fue hecho en la sede de la cancillería por la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez, y el fiscal general, Tarek Saab, en un acto transmitido por la televisión estatal que mostró sentados al grupo de activistas que esperaba su libertad.

Saab dijo que más detenidos saldrían de prisión el fin de semana.

En ropas simples, algunos muy pálidos y con barba, el primer grupo de liberados pudo ser visto en la transmisión del acto, guardando silencio mientras escuchaban el discurso de las autoridades. Algunos gobernadores de oposición asistieron a la cita, como garantes del procedimiento.

"Excarcelar a quien nunca debió estar tras las rejas no es un beneficio no es un regalo ni un favor. La libertad es regla, no excepción", escribió el director de Foro Penal, Gonzalo Himiob, en Twitter.

"De momento adelantamos que no todos los excarcelados de hoy son #PresosPolíticos. En este momento estamos haciendo las revisiones de rigor", añadió.

El Gobierno de Maduro rechaza el término de presos políticos y asegura que son personas que cometieron delitos graves y atentaron contra la Constitución.

Maduro "hace votos para que estas medidas conduzcan a un proceso de pacificación verdadera", dijo el ministro de Información, Jorge Rodríguez, desde la casa de gobierno minutos después de anunciarse las primeras medidas.

A lo cual, el opositor Julio Borges observó: "El Gobierno no piense que con eso se está lavando la cara, esa gente nunca debió estar presa y deben liberar a los militares y políticos". Habló durante un encuentro de legisladores de América Latina en la ciudad colombiana de Cúcuta, fronteriza con Venezuela.

(Reporte de Vivian Sequera y Andreína Aponte en Caracas y de Anggy Ramírez desde Cúcuta. Editado por Corina Pons y Silene Ramírez)

