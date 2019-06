PEKÍN (Reuters) - El viceministro de Comercio de China, Wang Shouwen, dijo el lunes que los aranceles impuestos por algunos países son una amenaza para la economía mundial, y destacó que el gigante asiático espera progresos en las reformas necesarias a la Organización Mundial de Comercio (OMC).

El espacio político que tienen los países para lidiar con una desaceleración económica es limitada, sostuvo por su parte el vicegobernador del banco central de China, Chen Yulu.

Wang y Chen hablaron con la prensa en Pekín antes de la cumbre del G20 que tendrá lugar esta semana en Japón.

El presidente chino, Xi Jinping, se reunirá con su par estadounidense, Donald Trump, en la cumbre en Osaka.

En tanto, el ministro asistente de Relaciones Exteriores chino, Zhang Jun, sostuvo que la comunidad internacional reconoce el daño que causa el proteccionismo y remarcó que su país va a defender sus intereses.

El economía mundial afronta riesgos crecientes, y el G-20 debería mostrar unidad y cooperación, destacó.

(Reporting by Kevin Yao and Ben Blanchard; Writing by Ryan Woo; editing by Darren Schuettler)

