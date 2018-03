El siguiente contenido proviene de socios externos. No podemos garantizar al usuario el acceso a todos los contenidos.

NUEVA YORK (Reuters) - El Dow Jones y el S&P 500 registraron el jueves su tercera baja consecutiva de más de un 1 por ciento, después que el presidente Donald Trump dijo que Estados Unidos impondrá aranceles a las importaciones de acero y aluminio, lo que generó preocupaciones respecto a un alza de los precios y una guerra comercial.

* Los declives llevaron al Dow a acumular una pérdida en lo que va del año y al índice de volatilidad CBO a su nivel más alto desde el 13 de febrero, afectando la reciente recuperación tras fuertes bajas a inicios de febrero.

* Las acciones de fabricantes de autos y de otros grandes consumidores de acero y aluminio aumentaron sus pérdidas después de que Trump aseguró que Estados Unidos impondría la próxima semana aranceles de 25 por ciento sobre las importaciones de acero y de 10 por ciento en las de aluminio, mientras los papeles de las firmas de dicho sector escalaron.

* Los títulos de General Motors Co bajaron un 4 por ciento y los de Ford Motor Co descendieron un 3 por ciento. Pero los de U.S. Steel ganaron un 5,7 por ciento.

* Pesos pesados como Boeing y Caterpillar también descendieron ante los temores de los inversores por mayores costos de las materias primas y barreras comerciales. Boeing perdió un 3,5 por ciento y Caterpillar cayó un 2,8 por ciento.

* La aceleración de la inflación y los rendimientos de los bonos eran la principal preocupación después de que Wall Street concluyó el miércoles un turbulento febrero, cuando el S&P y el Dow Jones apuntaron su peor mes desde enero del 2016.

* El Promedio Industrial Dow Jones cayó 420,22 puntos, o un 1,68 por ciento, a 24.608,98 puntos. En tanto, el S&P 500 perdió 36,16 puntos, o un 1,33 por ciento, a 2.677,67 unidades, y el Nasdaq Composite retrocedió 92,45 puntos, o un 1,27 por ciento, a 7.180,56 puntos.

* El S&P acumula una baja de 3,7 por ciento desde su cierre del lunes. La caída del jueves marca el tercer declive consecutivo en el mercado, la primera racha de ese tipo para el referencial desde enero del año pasado.

* El presidente de la Fed, Jerome Powell, intentó moderar sus comentarios del martes que generaron preocupaciones sobre la posibilidad de cuatro alzas de tasas este año en vez de las tres estimadas en diciembre.

* Pero el jefe de la Fed de Nueva York, William Dudley, hablando en Sao Paulo, Brasil, fue un poco más directo y dijo que cuatro alzas sería un enfoque "gradual".

(Reporte adicional de Lewis Krauskopf en Nueva York y Sruthi Shankar y Parikshit Mishra en Bengaluru, Editado en Español por Javier Leira y Manuel Farías)

