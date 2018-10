El siguiente contenido proviene de socios externos. No podemos garantizar al usuario el acceso a todos los contenidos.

Este contenido fue publicado el 26 de octubre de 2018 16:50 26 de octubre de 2018 - 16:50

Por Amy Caren Daniel

(Reuters) - Wall Street se desplomaba el viernes debido a los sombríos reportes de ganancias de Amazon y Alphabet, pero un dato que mostró que el crecimiento económico en Estados Unidos se desaceleró menos de lo esperado en el tercer trimestre ofrecía algo de alivio a la Bolsa de Nueva York.

* El Nasdaq caía más de 3 por ciento, reduciendo drásticamente sus ganancias en el año y avanzando más hacia territorio de corrección. En tanto, el promedio industrial Dow Jones bajaba 2,09 por ciento y el referencial S&P descendía 2,4 por ciento, poniendo en peligro sus escasas ganancias de 2018.

* Amazon.com Inc se desplomaba cerca de 9 por ciento después de que incumplió las estimaciones de ventas trimestrales y ofreció un pronóstico para la temporada navideña que decepcionó a los inversores.

* Alphabet Inc., la matriz de Google, perdía alrededor de 5 por ciento después de que sus ingresos incumplieron las estimaciones de Wall Street, lo que avivó las preocupaciones en torno a grandes inversiones en nuevos negocios, un mayor control regulatorio y una competencia emergente.

* Las noticias provocaban una liquidación masiva de otros miembros del llamado grupo FAANG de empresas tecnológicas. Tanto Facebook Inc como Netflix Inc caían más de 2 por ciento, mientras que Apple Inc perdía un 1,5 por ciento.

* Los 11 sectores principales del S&P operaban en números rojos, con el índice de servicios de comunicación sufriendo el mayor impacto con una caída de 2,06 por ciento. Las acciones de tecnología, por su parte, perdían un 1,48 por ciento.

* En el lado positivo, un dato mostró que el Producto Interno Bruto (PIB) de Estados Unidos subió a una tasa anualizada de 3,5 por ciento, dijo el viernes el Departamento de Comercio en su primera estimación del crecimiento del PIB del tercer trimestre.

* A las 1512 GMT, el Dow Jones bajaba 443,79 puntos, o un 1,78 por ciento, a 24.540,77 unidades, mientras que el S&P 500 caía 72,61 puntos, o un 2,68 por ciento, a 2.632,96 unidades. El Nasdaq, en tanto, perdía 249,378 puntos, o un 3,41 por ciento, a 7.068,95 unidades.

(Reporte de Amy Caren Daniel y Savio D'Souza. Editado en español por Rodrigo Charme)

