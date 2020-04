Por Medha Singh

15 abr (Reuters) - Los principales índices de Wall Street caían un 2% el miércoles, ya que un desplome récord de las ventas minoristas y flojos resultados corporativos en el primer trimestre daban respaldo a las proyecciones que hablan del mayor hundimiento económico mundial desde la Gran Depresión.

* A las 1453 GMT, el Promedio Industrial Dow Jones perdía 601,47 puntos, o un 2,55%, a 23.337,18 unidades; el índice S&P 500 bajaba 79,44 puntos, o un 2,79%, a 2.766,62 unidades; y el Nasdaq Composite declinaba 173,62 puntos, o un 2,04%, a 8.342,11 unidades.

* Las ventas minoristas en Estados Unidos se hundieron un 8,7% en marzo, con el gasto del consumidor camino a su peor declive en décadas, mientras que un sondeo diferente indicó que la actividad manufacturera en el estado de Nueva York declinó en abril a su mínimo en la serie histórica.

* Bank of America, Goldman Sachs Group Inc y Citigroup Inc perdían entre un 2,2% y un 4,6% tras unirse a JPMorgan Chase & Co y Wells Fargo & Co en la práctica de apartar miles de millones de dólares para cubrir potenciales impagos de préstamos por la pandemia del coronavirus.

* El subsector bancario descendía un 5,2%, en su tercera sesión consecutiva a la baja.

* Los analistas esperan que las ganancias de las firmas del S&P 500 declinen un 12,3% en el primer trimestre, mientras que el Fondo Monetario Internacional vaticinó que la economía mundial se contraerá un 3% en 2020, su recesión más aguda desde la Gran Depresión.

* J.C. Penney Co Inc caía un 25,7% después de que fuentes dijeron que la minorista estudia pedir la protección por quiebra después de que la pandemia truncó sus planes de reactivación.

* La mayor aseguradora sanitaria de Estados Unidos, UnitedHealth Group Inc, ganaba un 2,8%, ya que mantuvo su previsión de beneficios para el año, en un momento en que las grandes firmas están retirando sus previsiones por el virus.

* Las acciones energéticas cedían un 5,5%, el mayor descenso entre los sectores del S&P, ante del derrumbe de los precios del crudo por reportes que sugirieron un exceso de suministro persistente y un colapso de la demanda global.

(Reporte de Medha Singh y Akanksha Rana en Bengaluru; editado en español por Carlos Serrano)

