El siguiente contenido proviene de socios externos. No podemos garantizar al usuario el acceso a todos los contenidos.

Este contenido fue publicado el 16 de febrero de 2018 12:34 16 de febrero de 2018 - 12:34

MUMBÁI (Reuters) - Walmart Inc está en conversaciones para comprar una participación de más del 40 por ciento en la empresa india de comercio electrónico Flipkart, en una operación que representa un claro desafío a Amazon.com Inc en la tercera economía más grande de Asia, dijeron el viernes dos fuentes cercanas al tema. En lo que sería una de sus mayores acuerdos en el extranjero, la minorista estadounidense está buscando comprar tanto acciones nuevas como existentes de Flipkart y es probable que la revisión de los libros contables comience tan pronto como la próxima semana, dijeron las fuentes, que se negaron a ser identificadas por el carácter privado de las conversaciones. Los términos del acuerdo que estarían siendo discutidos aún no se conocen, pero Flipkart estaría valorado en más de 12.000 millones de dólares considerando que Vision Fund, del grupo japonés SoftBank, compró aproximadamente una quinta parte de la empresa el año pasado por 2.500 millones de dólares, agregaron las fuentes.

Un portavoz de Flipkart dijo que la compañía no hace comentarios sobre rumores o especulaciones, mientras que un representante de Walmart en India no quiso referirse al tema.

Un acuerdo con Walmart le daría a Flipkart un fuerza muy necesaria en su batalla contra Amazon, que se ha comprometido a invertir 5.000 millones de dólares en India mientras crece agresivamente su expansión en el país, incluso en entregas de alimentos pedidos por internet.

Para Walmart, con sede en Bentonville, Arkansas, este acuerdo abriría un nuevo capítulo en sus esfuerzos por enfrentar a Amazon, al darle acceso a un mercado de comercio electrónico que, según Morgan Stanley, crecerá rápidamente hasta alcanzar los 200.000 millones de dólares en una década.

(Reporte de Sankalp Phartiyal. Editado en español por Rodrigo Charme)

Neuer Inhalt Horizontal Line

subscription form Formulario para abonarse al Newsletter de swissinfo Regístrese para recibir en su correo electrónico nuestro boletín semanal con una selección de los artículos más interesantes