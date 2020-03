Por Amanda Becker y Joseph Ax

6 mar (Reuters) - Elizabeth Warren terminó su campaña presidencial el jueves después de concluir que no tenía por delante un camino realista para la nominación demócrata, por lo que la contienda se decidirá entre dos hombres, el exvicepresidente Joe Biden y el senador Bernie Sanders.

Warren, una senadora progresista que fue elogiada por sus sólidos planes políticos y centró su campaña en la lucha contra la influencia perniciosa del dinero en la política, terminó muy por detrás de los dos favoritos el martes en las primarias celebradas en 14 estados, incluyendo su estado natal, Massachusetts.

La salida de Warren significa que la carrera demócrata, que en un principio fue la más diversa en la historia de Estados Unidos, se ha reducido a una pugna entre dos hombres blancos, septuagenarios, para decidir quién se enfrenta al presidente republicano Donald Trump en noviembre.

Hasta el momento Warren no ha dado su apoyo a ninguno de sus rivales, diciendo que decidiría más adelante si lo haría o no. La excandidata ha hablado con ambos después del martes.

Biden, un moderado de 77 años, y Sanders, un izquierdista de 78, se han convertido en los abanderados de las dos principales alas del Partido Demócrata.

El jueves, en el exterior de su casa en Cambridge, Massachusetts, Warren habló sobre su fracaso a la hora de encontrar un punto medio entre las facciones del partido.

"Me dijeron, cuando me metí en esto, que hay dos caminos", dijo. "Pensé que era posible que no fuera así, y que había más espacio para hacer una campaña diferente. Aparentemente, no era el caso."

Warren —exprofesora de derecho especializada en bancarrotas y en gran parte responsable de la creación de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB, por sus siglas en inglés)— se había presentado como uno de los principales contendientes el año pasado, argumentando que podría servir como una candidata de consenso entre los izquierdistas y los centristas.

Aunque Warren está ideológicamente más alineada con Sanders, podría llegar a la conclusión de Biden —que se situó al frente de la carrera por la nominación demócrata al ganar 10 de los 14 estados en el supermartes— está mejor posicionado para lograr que se avance en cuestiones que ella considera prioritarias.

Una encuesta de opinión de Reuters/Ipsos publicada el jueves situaba a Biden con una ventaja de 10 puntos porcentuales entre los demócratas y los independientes de tendencia demócrata.

No obstante, algunas encuestas han mostrado que los partidarios de Warren se dividen casi por igual entre Biden y Sanders cuando se les pide que escojan a su segundo candidato favorito.

(Información de Amanda Becker en Washington y Joseph Ax en Nueva York; información adicional de Ginger Gibson y Doina Chiacu en Washington; escrito por Ginger Gibson, Joseph Ax y Patricia Zengerle; editado por Scott Malone, Jonathan Oatis y Rosalba O'Brien; traducido por Andrea Ariet en la redacción de Gdansk)

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram Síganos en Instagram