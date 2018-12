Xi dice que ritmo de reformas en China no se estancará

PEKÍN (Reuters) - El ritmo de las reformas de China no se estancará, dijo el lunes el presidente Xi Jinping en su mensaje de Año Nuevo, en el que también advirtió de los desafíos que afronta su país.

Xi expresó su apoyo a los cambios a lo largo de este año, en medio de la creciente presión para acelerar el proceso y mejorar el acceso al mercado a las empresas extranjeras. Todo esto esto en un contexto en que el gigante asiático afronta las consecuencias de su guerra comercial con Estados Unidos.

En un discurso transmitido por los principales medios estatales, Xi dijo que en 2018 China impulsó más de 100 reformas importantes.

"El mundo ha visto una China cuyas reformas y apertura han cobrado velocidad, y ha visto la decisión de China de seguir adelante con este proceso", sostuvo Xi. "Nuestro ritmo de reformas no se estancará y no cerraremos la puerta a la apertura".

Xi no hizo una mención específica a la guerra comercial con Estados Unidos, pero señaló que 2019 traería "oportunidades y retos".

"No importa cómo cambie la situación internacional. La confianza y determinación de China para salvaguardar su soberanía nacional y seguridad no va a cambiar. La sinceridad y la buena voluntad de China para mantener la paz mundial y promover el desarrollo común no cambiarán", remarcó.

(Reporte de Ben Blanchard. Editado en español por Javier Leira)

