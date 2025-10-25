Revés para el Gobierno francés en el debate sobre los impuestos a los ingresos

París, 25 oct (EFE).- El debate sobre los presupuestos de 2026 prosiguió este sábado en la Asamblea Nacional francesa, centrado en la parte de los impuestos, donde el Gobierno del primer ministro Sébastien Lecornu sufrió un revés en su intención de congelar los baremos que regulan los gravámenes a los ingresos de las personas físicas.

Esa medida, que podría haber reportado al Estado 2.000 millones de euros, fue rechazada gracias a una enmienda que encontró el apoyo de una amplia mayoría de los diputados de la cámara, con los votos de la ultraderecha, los conservadores, parte del centro macronista y la izquierda radical de La Francia Insumisa.

La enmienda -presentada por el grupo de derecha conservadora Los Republicanos, que rechaza imponer subidas de impuestos para compensar el déficit de las cuentas públicas- fue aprobada por 226 votos a favor y 104 en contra, en el marco del examen en primera lectura de la parte de ingresos del presupuesto del Estado.

Con esta medida, los baremos quedarían indexados a la inflación, incluido para los hogares con más altos ingresos.

Otros grupos, como el Partido Socialista (PS), estaban también en contra de la congelación que planteaba el Gobierno -una de sus medidas estrella para paliar el déficit-, pero buscaban librar de ella solo a «las clases populares y medias», como explicó este sábado primer secretario socialista, Olivier Faure, en su cuenta de X.

Durante la jornada también hubo acuerdo en la Asamblea sobre otras medidas, como la desfiscalización parcial de las pensiones alimentarias (de nuevo en contra la voluntad del Gobierno) o la de las horas de trabajo suplementarias.

El debate presupuestario debe aún afrontar otras cuestiones espinosas también relativas a los impuestos, como la llamada ‘tasa Zucman’ que quiere la izquierda.

Esta serviría para gravar en un 2 % el patrimonio de los ultrarricos (quienes tienen más de 100 millones de euros), pero la rechazan el Gobierno, la derecha y también la ultraderecha.

Es, sin embargo, una de las principales peticiones del Partido Socialista (PS), que es clave para la supervivencia del Ejecutivo de Lecornu.

El viernes, de hecho, los socialistas amenazaron con hacer caer al Gobierno si no ven una «evolución» en las concesiones que ellos reclaman, con el lunes como plazo. EFE

