Revelan el rol de una empresa panameña para el rescate de la aerolínea española Plus Ultra

2 minutos

Ciudad de Panamá, 22 may (EFE).- La aerolínea española Plus Ultra habría utilizado un supuesto préstamo otorgado por la empresa panameña Panacorp Casa de Valores S.A. para sustentar su solvencia y cumplir los requisitos del rescate de 53 millones de euros que obtuvo del gobierno español, según destaca este viernes la prensa de Panamá.

El rotativo La Prensa cita el auto judicial del 18 de mayo en el que el juez de la Audiencia Nacional de España José Luis Calama revela que este préstamo se habría canalizado mediante un banco en Dominica a favor de Plus Ultra Líneas Aéreas, que según un análisis pericial independiente ya estaba en crisis antes de la pandemia.

«Para evitar que las cuentas reflejaran pérdidas que obligaran a la disolución, la empresa habría recurrido a diversas herramientas contables: un supuesto préstamo participativo del grupo panameño Panacorp – que en realidad obligaba a inmovilizar fondos en un banco de Dominica -, previsiones ajustadas y un canje bonista mediante el embargo de un avión», indica el juez en el auto judicial.

Todo lo anterior, agrega, «permitía maquillar la situación patrimonial y evitar que los fondos propios aparecieran en negativo», según cita el rotativo, que publica una foto de la sección del auto judicial que transcribe una conversación entre involucrados al respecto.

En el auto judicial se transcriben algunas comunicaciones, entre ellas la que se refiere a Panacorp y un tal «Alcides», publica La Prensa, que detalla que «el presidente y apoderado de Panacorp Casa de Valores (que desde febrero de 2024 se llama Avanza Casa de Valores S.A.) es Alcides José Carrión Romero».

Por el caso de tráfico de influencias relacionado con la aerolínea Plus Ultra ha sido imputado el expresidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011).

El juez Calama apunta a la «influencia determinante» de Rodríguez Zapatero, con acceso a «personas situadas en los más altos niveles de responsabilidad política», para la compraventa de petróleo en Venezuela.

Así lo refleja en su auto, al que tuvo acceso EFE y donde se cita el 2 de junio como imputado al expresidente en una investigación sobre presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad en relación con una supuesta intermediación en favor de la compañía aérea Plus Ultra. EFE

gf/mt/ajs