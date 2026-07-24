Revelan que alcalde asesinado en México era investigado por vínculos con crimen organizado

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Ciudad de México, 24 jul (EFE).- El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, informó este jueves que el alcalde de Temoac, Morelos, Valentín Lavín Romero, asesinado el pasado miércoles en un ataque armado dentro de la presidencia municipal, se encontraba bajo investigación por sus presuntos vínculos con grupos delictivos.

“Es importante señalar que el presidente municipal de Temoac se encontraba bajo investigación por posibles vínculos con células delictivas (…) como los Aparicio y los Huazulco, relacionados con delitos de alto impacto como secuestro, extorsión, narcomenudeo y homicidio en distintos municipios de la región oriente de Morelos», dijo el funcionario.

Durante la conferencia matutina del Gobierno federal, desde el central estado de Morelos, el funcionario expresó sus condolencias por el crimen y explicó que la Fiscalía investigaba la posible relación del alcalde con familiares detenidos por presuntos vínculos con esas estructuras criminales.

«Dentro de estas líneas de investigación se analizaban tanto la detención de su suegra, Andrea N., alias La Patrona, quien se desempeñó como tesorera municipal y fue identificada por la fiscalía como probable operadora de una de estas estructuras, como diversos señalamientos públicos que lo vinculan con hechos violentos ocurridos en la zona”, indicó.

Explicó que estos antecedentes son valorados por la fiscalía como parte de las investigaciones. “También su suegro fue detenido», expuso.

García Harfuch añadió que Andrea Angelina, conocida como La Patrona, había sido detenida por segunda ocasión en septiembre de 2025 y era considerada por la Fiscalía como una de las líderes operativas de ese grupo delictivo.

Agregó que la rivalidad de esa organización con otras facciones criminales constituye una de las principales líneas de investigación del homicidio del alcalde.

Además, señaló que el 30 de marzo el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y del Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala solicitó investigar a Lavín Romero por su presunta responsabilidad intelectual en el asesinato de dos personas.

También mencionó que existía otra investigación por su presunta relación con el homicidio de otro político el año pasado, quien, según las indagatorias, habría recibido amenazas de integrantes de la familia del edil.

García Harfuch indicó que en mayo el Gabinete de Seguridad recibió nuevas denuncias relacionadas con el alcalde y recordó que el 31 de enero el mandatario local fue víctima de un primer ataque armado.

Según dijo, posteriormente ocurrieron otros hechos violentos contra él y su familia, por lo que la principal hipótesis de las autoridades apunta a una disputa entre grupos criminales rivales.

El miércoles de esta semana, la Fiscalía General del Estado de Morelos confirmó el fallecimiento de Lavín Romero tras un ataque perpetrado por hombres armados dentro de la presidencia municipal de Temoac. Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas.

El asesinato ocurre en un contexto de violencia contra autoridades locales en México y en medio de la denominada Operación Enjambre, la estrategia del Gobierno federal para combatir la corrupción y los presuntos vínculos entre funcionarios municipales y el crimen organizado, que tiene en Morelos a uno de sus principales focos de acción. EFE

csr/cpy

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