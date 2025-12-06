Revisan al alza al 0,3% el crecimiento de la zona euro en el tercer trimestre

afp_tickers

1 minuto

El crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de la zona euro en el tercer trimestre de 2025 fue revisado al alza con respecto al trimestre anterior, situándose en un 0,3%, anunció el viernes la Oficina Europea de Estadísticas Eurostat.

Durante este período, el PIB corregido por variaciones estacionales aumentó un 0,3% en la zona euro, frente al 0,2% estimado previamente, y un 0,4% en la UE, precisó Eurostat.

ob/adc/apz/pb/hgs