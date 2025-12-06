The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Revisan al alza al 0,3% el crecimiento de la zona euro en el tercer trimestre

afp_tickers
Este contenido fue publicado en
1 minuto

El crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de la zona euro en el tercer trimestre de 2025 fue revisado al alza con respecto al trimestre anterior, situándose en un 0,3%, anunció el viernes la Oficina Europea de Estadísticas Eurostat.

Durante este período, el PIB corregido por variaciones estacionales aumentó un 0,3% en la zona euro, frente al 0,2% estimado previamente, y un 0,4% en la UE, precisó Eurostat.

ob/adc/apz/pb/hgs

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR