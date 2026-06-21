Revista Contracultura de Honduras: «La Cultura también es identidad»

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Madrid, 21 jun (EFE).- «La Cultura es también identidad, y las guerras, los autoritarismos, las migraciones y los desplazamientos forzosos nos arrebatan parte de esa identidad», aseguran a EFE Persy Cabrera y Jennifer Ávila, editores de la revista hondureña Contracultura, galardonada con el Premio Rey de España de Periodismo 2026 en la categoría cultural.

La revista, publicada en papel en un mundo dominado por lo digital y la Inteligencia Artificial (IA), recibirá mañana lunes el premio de manos del rey Felipe VI en un acto que tendrá lugar en la Casa de América de Madrid.

«A lo largo de los años haciendo periodismo hemos aprendido que la resiliencia de nuestros pueblos está profundamente ligada a la cultura, al territorio y al sentido de pertenencia. Cuando se pierde la identidad, las comunidades se vuelven más vulnerables, sufren más», señaló Ávila en una entrevista con EFE previa a la entrega de los galardones que organizan la Agencia EFE y la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID).

La también cofundadora de Contracultura, revista perteneciente a Contracorriente, un medio alternativo digital que nació en 2017 en Honduras, se refirió al acompañamiento que han realizado durante años a las luchas de los pueblos garífunas ( descendientes de los pueblos Caribes, Arahuacos y esclavos africanos ) e indígenas.

«Hace poco una amiga guatemalteca me hablaba de la ‘inteligencia ancestral’ como contrapunto a la inteligencia artificial: cómo convertir ese conocimiento heredado en una herramienta para resistir. Creo que eso también forma parte de Contracultura. Los autores encuentran esperanza en la creatividad, pero una esperanza profundamente arraigada en la identidad y en la cultura», remarcó.

El premio es un «reconocimiento muy bonito para Contracultura, pero, sobre todo, es un reconocimiento a muchas voces que a menudo no son escuchadas, y hace que todavía sea más grande ese altavoz para autores y autoras de Centroamérica que viven contextos de autoritarismo y censura».

«En tiempos de inteligencia artificial, destacar la creatividad de los centroamericanos es lo más importante», destacó Ávila.

La revista es «una ventana cultural a Centroamérica», señaló Cabrera, porque «es cierto que el autoritarismo, la violencia o la migración atraviesan la vida de quienes vivimos allí y forman parte de muchas historias».

Y Contracultura «aborda algunos de esos temas, pero también pone en primer plano a narradores centroamericanos que cuentan otras realidades. Reunimos voces y formatos distintos para contar esas historias», añadió.

También es una ventana abierta a Centroamérica en general, y a Honduras en concreto, «un país que durante años fue conocido por etiquetas como ‘el país más violento del mundo’, y son realidades que existían y que investigábamos, pero no nos definían por completo. Esas etiquetas terminan erosionando la identidad y la autoestima colectiva», explicó Cabrera.

Pero, «hay mucho más que eso. Hay escritores, artistas, músicos y creadores produciendo constantemente. La supervivencia también impulsa la creación. Y aunque en la revista aparecen el dolor, las heridas y las pérdidas, también mostramos cómo las comunidades enfrentan y sanan esas heridas a través de la cultura, la creatividad y la memoria. Esa resistencia cultural recibe mucha menos atención que la violencia misma», indicó.

Tanto para Cabrera como para Ávila el periodismo «es fundamental para construir democracia y abrir nuevos caminos para nuestras sociedades. Debe mirar las heridas y las grietas, investigarlas y comprenderlas en profundidad, pero también debe dar espacio a la esperanza y a quienes resisten en medio de estos tiempos tan difíciles». EFE

ajs/av

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