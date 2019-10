Protesta anoche en Gerona contra la sentencia del Tribunal Supremo en el juicio procés. (Keystone / David Borat)

La prensa suiza comenta la sentencia del Tribunal Supremo de España sobre el juicio del proceso independentista catalán. La mayoría de los diarios critican la judicialización de un problema político que abre muchos interrogantes y no aporta soluciones.

“Un señuelo, una quimera, un engaño. La justicia española (…) tiene razón: los independentistas catalanes han vendido ilusiones. Han embarcado a sus conciudadanos en un absurdo gran sueño nacional, del que sabían perfectamente que no tenía posibilidad de triunfar”. Así comienza Le TempsEnlace externo su editorial sobre la sentencia del denominado procés.

+Justicia española condena a independentistas catalanes a entre 9 y 13 años de cárcel



Dos años después, el referéndum de independencia en Cataluña parece una “payasada”. “Pero esta farsa fue ilegal, cara y peligrosa, y nadie puede jugar con la ley con impunidad”, destaca el diario ginebrino.

Sin embargo, Le Temps hace hincapié también en que la sentencia no soluciona nada, más bien lo contrario. En un momento en el que el movimiento independentista parecía haber perdido fuerza, “no hay nada como esta obsesión por criminalizar el sueño independentista para darle nueva vida”.

El diario recuerda que el próximo 10 de noviembre los españoles están convocados a las urnas. Por cuarta vez en cuatro años. “Solo los miopes pueden pretender que la repetición de elecciones no es señal de que algo no está funcionando en el sistema político español”. La sentencia del procés aportará “una pizca de picante a la campaña electoral, pero habrá que esperar una vuelta, o dos, hasta que la cuestión catalana pueda ser abordada con serenidad, de otra manera que no sea en los banquillos de un tribunal”.

“Un callejón sin salida”



El gobierno de Mariano Rajoy “delegó sistemáticamente en los jueces el profundo problema político del malestar catalán en el Estado español. Nunca buscó realmente el diálogo”, subraya en su sitio web la radio pública suiza SRFEnlace externo. ¿Se hubiera podido evitar este juicio?

Los mismos políticos que “engañaron, e incluso mintieron, a sus votantes” prometiéndoles un camino fácil hacia la independencia, “al igual que sus contrincantes en Madrid, se encuentran en un callejón sin salida”, prosigue SRF. “El ambicioso proyecto político de los [independentistas] catalanes ha fracasado. Ellos son los perdedores, pero no lo son menos los políticos en Madrid”.

La judicialización del procés ha sido una equivocación y la sentencia del Tribunal Supremo “puede entorpecer, y quizás bloquear el proceso político”. La razón de ser de la política es buscar soluciones antes de recurrir a la justicia. Y “España ha desaprovechado esta oportunidad”, sentencia SRF.

“Torpeza política”

Para el Tages-AnzeigerEnlace externo, el conflicto catalán ilustra la “torpeza política” por ambas partes.

“Madrid tuvo muchas oportunidades para apaciguar el conflicto. Habrían bastado gestos simbólicos para convencer a alrededor del 3% de los votantes catalanes de la permanencia en España; porque de esta manera los independentistas hubieran perdido su estrecha mayoría en el Parlamento regional”, sostiene el rotativo de Zúrich.

“En este punto fracasaron tanto Rajoy como el rey Felipe: en lugar de apostar por un futuro común, amonestaron a los díscolos catalanes y los amenazaron con los castigos más severos”.

Los independentistas, por su parte, “viven en su burbuja”, calcularon mal las mayorías y las relaciones de poder, prosigue el diario. Resulta “irónico” que ahora algunos políticos y periodistas, como solución a este “conflicto superfluo”, hablen de la posibilidad de un indulto al “rey Felipe, al que la abrumadora mayoría de los catalanes, incluidos los que no quieren la independencia, rechazan como jefe de Estado, concluye el Tages-Anzeiger.

Referéndum ¿la única salida?

El de Cataluña “es un conflicto político, no jurídico”. Su judicialización refleja el fracaso de la política, es el resultado de “una política en quiebra”, afirma el Neue Zürcher ZeitungEnlace externo.

Todos son responsables de que dos años después del referéndum las relaciones entre Madrid y Barcelona sigan envenenadas: los políticos independentistas catalanes, cuya retórica a veces roza el delirio; los partidos de la derecha española, aferrados a un nacionalismo que chirría; y también el gobierno del socialista Pedro Sánchez, que está más preocupado por su supervivencia política, opina el diario de Zúrich.

“Todos ellos son culpables de que las calles de Cataluña se vean nuevamente inundadas de manifestantes y de que siga siendo una incógnita, cómo y cuándo se podrá entablar un diálogo sobre el futuro estatuto de Cataluña”, escribe.

Pero el rumbo de las futuras relaciones entre Madrid y Barcelona no lo marcan los jueces, ni los manifestantes, sino los políticos, señala en NZZ. Y ahora los políticos “tienen la oportunidad de buscar el diálogo para definir un estatuto de autonomía aceptable para todas las partes. A largo plazo sin embargo, el referéndum podría ser la única opción para solucionar la cuestión de la independencia”, concluye el diario.

