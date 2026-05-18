Revocan arresto domiciliario a empresario de EE.UU. acusado de fraude al Estado hondureño

2 minutos

Tegucigalpa, 18 may (EFE).- El empresario estadounidense Murray Paul Farmer, acusado de un supuesto fraude en perjuicio del Estado hondureño por más de 110 millones de dólares y que él niega, continuará su proceso penal en libertad después de que le fuera revocada la medida de arresto domiciliario que cumplía desde hace dos meses.

El portavoz del Poder Judicial, Carlos Silva, explicó este lunes a los periodistas que un juez hondureño determinó sustituir el arresto domiciliario por la prohibición de salir del país y la obligación de registrar su firma en el sistema biométrico de la Corte Suprema de Justicia.

El estadounidense deberá presentar además una fianza de 100.000 dólares y quedará bajo la tutela y vigilancia de su equipo de defensa, que tendrá que rendir un informe ante las autoridades cada 15 días, agregó Silva.

Las autoridades de Honduras vinculan a Farmer con un presunto «laudo arbitral ilegal» a través del cual, según la acusación, se habría obligado al Estado hondureño al pago de más de 3.000 millones de lempiras (unos 113,1 millones de dólares).

Desde su detención el pasado 17 de marzo en el Aeropuerto Internacional de Palmerola, al norte de la capital hondureña, el empresario ha rechazado los cargos, se ha declarado inocente y asegura que su arresto es una represalia de un Gobierno que mantiene deudas con él por proyectos de infraestructura ejecutados hace varios años.

Farmer sostiene que el conflicto legal se deriva de 21 obras de agua y alcantarillado construidas en diversas zonas de Honduras que beneficiaron a más de 300.000 personas y, a la fecha, afirma no haber recibido «ni un solo dólar» en concepto de pago.

«Los inversionistas deben prestar mucha atención a lo que está sucediendo aquí. Mi único ‘delito’ fue invertir en Honduras», advirtió el estadounidense.

Durante la administración de Xiomara Castro (2022-2026), el empresario estadounidense mantuvo una fuerte polémica pública con la entonces ministra de Finanzas y posterior candidata presidencial del entonces gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), Rixi Moncada. EFE

ac/rao/mt/gad