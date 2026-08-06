Revocan decisión y República Dominicana recupera el oro en el relevo mixto 4×100

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Santo Domingo, 5 ago (EFE).- La cuarteta dominicana de relevo mixto 4×100 recuperó la medalla de oro de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe, luego de que el martes los jueces invalidaran la protesta que había provocado su descalificación, informó este miércoles el Comité Organizador de la cita.

Tras cerca de 24 horas de revisión, las autoridades determinaron que no procedía la reclamación presentada contra el equipo integrado por Mayovanex de Óleo, Fiordaliza Cofil, José González y Liranyi Alonso, por lo que se restableció el resultado original de la prueba.

La información también establece que se mantiene la descalificación de México, que había llegado en tercer lugar, por lo que Cuba fue declarado ganadora del bronce.

La cuarteta mexicana también había apelado la decisión, pero la dirección técnica de los Juegos reiteró que el equipo había cometido una infracción al momento de entregar el listón en una zona no permitida.

México había marcado 41.14, un récord nacional que ahora es invalidado.

República Dominicana se llevó el oro con 40.89 segundos, Jamaica finalizó segundo con 41.06 y Cuba ocupó el tercer puesto con 41.18.

En un primer momento, los oficiales habían señalado dos supuestas infracciones de los dominicanos: obstrucción durante el primer intercambio del testigo e invasión de carril tras el tercer pase de bastón, decisión que dejó sin efecto el triunfo del relevo nacional.

El atletismo ha brindado siete medallas de oro a la delegación dominicana. Este miércoles hubo un doblete en los 400 metros con la campeona olímpica Marileidy Paulino y el prometedor Gabriel Moronta. EFE

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