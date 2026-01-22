Rey de Marruecos reafirma la fraternidad con África tras incidentes en la final de la CAN

Rabat, 22 ene (EFE).- El rey Mohamed VI de Marruecos afirmó este jueves que su país seguirá siendo fiel a los lazos de fraternidad y solidaridad con el continente africano, tras los incidentes registrados en la final de la Copa de África (CAN) de fútbol entre Marruecos y Senegal.

«El reino de Marruecos ha sido y seguirá siendo una gran nación africana, fiel al espíritu de fraternidad, solidaridad y respeto que siempre ha mostrado hacia su continente», dijo el monarca en un comunicado del Gabinete Real difundido por la agencia de noticias marroquí MAP.

Mohamed VI subrayó que su país mantendrá su «firme e inquebrantable compromiso» con una África unida y próspera, mediante el intercambio de experiencias y conocimientos. Asimismo, agradeció al pueblo marroquí su «valiosa» contribución al «gran éxito» del torneo organizado por el país magrebí.

Asimismo, el monarca lamentó que la final de la CAN -jugada el pasado 18 de enero en Rabat- se viera «empañada por lamentables sucesos».

El encuentro, ganado por Senegal, estuvo marcado por incidentes: los jugadores senegaleses abandonaron momentáneamente el campo en protesta por un penalti a favor de Marruecos y parte de la afición intentó saltar al terreno de juego, lo que obligó a la intervención de las fuerzas de seguridad.

Finalmente, el portero senegalés, Mendy, detuvo el penalti lanzado por el marroquí Brahim Díaz, y Senegal logró la victoria en la prórroga.

Lo ocurrido generó además un clima de tensión posterior en redes sociales entre aficionados marroquíes y senegaleses.

«Una vez que se calmen las emociones, los vínculos de fraternidad africana prevalecerán naturalmente», subrayó el rey, quien calificó la organización de la CAN como un «éxito marroquí» y también «un éxito para toda África».

«Marruecos seguirá orgulloso de haber brindado, en su suelo, un mes de alegría popular y entusiasmo deportivo, contribuyendo a la proyección de África y del fútbol en el continente», añadió.

La nota denunció asimismo la difamación y los intentos de socavar la credibilidad de Marruecos como país anfitrión, en alusión a las acusaciones sobre una supuesta indulgencia arbitral a su favor durante el torneo, que calificó de «planes hostiles que nunca tendrán éxito».

Estas acusaciones avivaron en los últimos días un clima de tensión en las redes sociales entre la afición marroquí y la de otros países participantes.

En este sentido, Mohamed VI llamó al pueblo marroquí a «no sucumbir al resentimiento ni a la división» y afirmó que «nada puede socavar los estrechos lazos tejidos durante siglos entre nuestros pueblos africanos ni la fructífera cooperación entre los países del continente». EFE

