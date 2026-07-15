Reyes británicos alaban a la selección inglesa: «Seguís siendo el orgullo de la nación»

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Londres, 15 jul (EFE).- Los reyes británicos, Carlos III y su esposa Camila, enviaron un mensaje de solidaridad con la selección inglesa, tras su derrota ante Argentina en las semifinales del campeonato mundial de fútbol, y les recordaron que siguen «siendo el orgullo de la nación».

En un mensaje emitido en las redes sociales de la Familia Real, los reyes incluyeron una fotografía de Jude Bellingham, con el semblante triste, y abrazado por Harry Kane -las dos figuras más reconocibles de la selección- al terminar el partido.

«Nuetra conmiseración con Harry y el equipo. Mientras que los Tres Leones (como se conoce a la selección) os laméis las heridas, seguís siendo el orgullo de la nación, y volveréis a levantaros de nuevo», señala el mensaje del monarca, que ya cuenta con miles de «likes», tanto en X como en Instagram.

Se había rumoreado que algún miembro de la monarquía acudiría a la final en el estadio de New Jersey en caso de que Inglaterra se clasificara y se enfrentara con España el domingo. De hecho, los reyes de España piensan acudir a presenciar la final. EFE

fjo/lpm