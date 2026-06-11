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Reyes celebra el triunfo de México pero reconoce que Sudáfrica fue un rival duro

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México, 11 jun (EFE).- El defensa mexicano Israel Reyes celebró este jueves la victoria del Tri por 2-0 en el partido inaugural del Mundial 2026, porque significó un inicio perfecto en el Mundial 2026, aunque aseguró que Sudáfrica fue un duro rival.

«Tuvimos una ocasión y si no hubiéramos anotado, quizás el partido hubiera sido distinto porque estamos en la Copa del Mundo y todos los rivales son difíciles, dimos el primer paso de tres y ahora vamos a poner el foco en lo que viene», señaló.

Reyes le ganó a Jorge Sánchez, del Salónica griego, la porfía por la titularidad en la lateral derecha en el seleccionado mexicano. Ante los medios, evitó hablar de él y celebró el trabajo del equipo, que fue dominante ante los sudafricanos.

«Era muy importante para nosotros empezar con el pie derecho y ganar por primera vez un partido inaugural de la Copa Mundial después de siete (jugados). Fue importante demostrar de qué estamos hechos», señaló el defensa.

Reyes reconoció que, a pesar de la victoria, México falló mucho a la ofensiva, algo que debe solucionar en sus siguientes partidos contra Corea del Sur, el 18 de junio, y República Checa, el 24.

«Tuvimos demasiadas ocasiones contra el arco, un disparo al poste; es algo que no te puedes perdonar porque si la tiene el rival, la verdad, la va a clavar», alertó.

México derrotó a Sudáfrica con goles del colombiano naturalizado Julián Quiñones y de Raúl Jiménez, lo cual puso al equipo del seleccionador Javier Aguirre con todo a favor en el Grupo A.

Al referirse a la experiencia de jugar un Mundial en casa, el zaguero del América confesó que fue algo muy emocionante que imaginó por mucho tiempo.

«Fue una meta que trabajé por años y se dio de la mejor manera, como lo visualizaba; es un es un sueño cumplido para mí», observó. EFE

gb/as/gbf

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