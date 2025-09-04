Reyes de España envían al presidente portugués la solidaridad del país por las víctimas

Madrid, 4 sep (EFE).- Los reyes Felipe VI y Letizia han enviado al presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, un mensaje de condolencia por el accidente del funicular en Lisboa, que ha causado 16 víctimas mortales, y le han transmitido su solidaridad y la del pueblo español.

Según informaron este jueves fuentes de la Casa Real, los reyes han expresado en un telegrama la solidaridad de España «con el pueblo amigo de Portugal» y han pedido al presidente portugués que transmita su afecto y apoyo a las familias del las víctimas.

Además, Felipe VI habló con Rebelo de Sousa para transmitirle personalmente su pesar.

El accidente ocurrido este miércoles en el funicular de Gloria, en el centro de Lisboa, causó 16 muertos y cinco heridos graves. Entre los 23 lesionados, de varias nacionalidades, uno de ellos un menor de 3 años.

Fundado en 1885, este funicular conecta la Plaza de los Restauradores con el Bairro Alto y el mirador de São Pedro de Alcântara, uno de los más visitados de la capital portuguesa. EFE

